大雅橫山童玩館重新開館 農曆年連假6天免費入館

2019年01月28日 15:54 中時 王文吉

也是童玩達人的館長張樸勻（左），改造廢棄穀倉，成立大雅橫山童玩館。（王文吉攝）

張樸勻透過時光隧道呈現台灣400年童玩演變史。（王文吉攝）

大雅橫山童玩館展示200餘種各國童玩，大年初一起試營運，開放6天免費入館。（王文吉攝）

館長張樸勻成立「當鋪」，歡迎民眾典當二手玩具。（王文吉攝）

大雅橫山童玩館展示各式童玩，入館只要50元就能體驗，學童玩得入迷。（王文吉攝）

館長張樸勻打造巨型彈珠檯，長5公尺、寬2.1公尺、高1.5公尺。（王文吉攝）

文雅國小六年級彭麗珺挑戰「益智遊戲球」。（王文吉攝）

大雅橫山童玩館展示彩繪陀螺，色彩繽紛多樣。（王文吉攝）

張樸勻復刻「橫山柑仔店」，講述橫山社區在地故事。（王文吉攝）

大雅橫山童玩館前身為廢棄穀倉，由童玩達人張樸勻承租改造而成。（王文吉攝）

台中市大雅橫山童玩館日前閉館整修，也是童玩達人的館長張樸勻自費20萬元，耗時2個月整修，並導入觀光工廠概念，重新規劃參觀動線，以時光隧道呈現台灣400年童玩史，更成立「當鋪」流通二手玩具，價金可折抵門票。為慶祝重新開館，大年初一至初六入館免費。

童玩達人張樸勻3年前向民間人士承租廢棄穀倉，自力改造成童玩文化館，並展出他珍藏的200餘種童玩，包括空氣槍、竹蜻蜓、陀螺、劍玉、麥芽鼓、彈珠檯、魔術方塊、爬樓梯等。因穀倉建物年久失修，木構樑柱常掉落髒污灰塵，為提升參觀品質，去年11月閉館整修。

張樸勻「校長兼撞鐘」復刻橫山柑仔店，講述社區在地故事，並介紹童玩館如何從老厝倉庫華麗轉身，還設計「當鋪」藉以流通二手玩具，更成立「玩具醫院」修復損壞的童玩。張樸勻也導入觀光工廠概念，自釘隔板動線，將台灣400年來的童玩演變史，以時光隧道呈現。

張樸勻說，他蒐集童玩多年，發現台灣竟是世界童玩的大熔爐，橫跨最早的原住民、清代唐山移民，後來有西班牙、荷蘭、日本殖民時期，國民政府遷台帶來眷村童玩，近年新移民也傳入東南亞玩具，台灣的孩子非常幸福。

大雅橫山童玩館每人酌收50元門票，可抵指定商品消費，還能玩遍200餘種各國童玩。張樸勻也歡迎民眾拿二手玩具來「當鋪」流通典當，價金可折抵門票，也幫助擴充館藏。為慶祝重新開館，大年初一至初六試營運期間免費參觀。

(中時 )