行李後到驗出豬肉產品首 陸籍旅客繳清罰鍰已入境

2019年01月28日 15:56 中時 游昇俯

(16:40更新)防疫螺絲鬆了？桃園機場昨（27）日出現首例大陸籍旅客人已入境，才在後送行李發現豬肉產品，遭裁罰20萬元案例。搭乘中國國際航空CA-637班機穆姓陸籍旅客昨日自上海入境台灣，但至今日上午8時才重回桃機領取查驗行李，因確有攜帶金華火腿遭罰20萬元，在繳清罰鍰後便允許入境。然而，防檢局官員在旅客繳清罰鍰才掌握相關訊息，顯示防疫慢了一大拍。

桃園機場第二航廈海關吳曉廷表示，這對中國穆姓女遊客及新加坡籍先生昨日中午入境，但行李則由當天晚上不同班機送達，因該旅客所填申報單並未勾選有攜帶肉製品等違禁品，但經海關查驗確有疑似肉品，故委請航空公司通知該旅客今日上午8時前來桃機紅線檯查驗，證實攜帶金華火腿1.8公斤，便移送防檢局裁罰。

防檢局動物檢疫組組長彭明興表示，防檢局新竹分局今日上午接到海關移送裁罰，依規定開罰20萬元，因該旅客於今日下午1時多繳清罰鍰，已讓其入境台灣。

此案訊息由桃機先行掌握，但記者今日中午向防檢局查證，官員卻仍在狀況外，以為是昨日搭乘中國東方航空MU-2945班機入境遭遣返旅客案例，至1點半後再詢問，才確知有新案例，但仍說該旅客正在桃機處理罰鍰當中。

對此，彭明興解釋，防檢局只能就海關移送案例依法裁罰，確實無法得知旅客何時入境及其身分等細節。

無獨有偶，今日上午11時30分，搭乘中國國際航空CA-635班機的陸籍魏姓旅客一家，在未經書面或口頭申報下，逕由綠線免申報檯通關，遭值勤關員攔查，查獲未申報香腸1公斤，亦予裁罰20萬元。

海關稽核沈晴君表示，因該旅客身上沒有這麼多現金，後來請在台友人協助，已於下午1時半左右繳清罰鍰；他並表示，海關罰單可以刷卡繳清，但防檢局罰單只能透過現金繳納，旅客攜帶現金也不能超過新台幣10萬元、人民幣2萬元限制，除非是帶美金，但美金超過1萬元也需要申報，旅客若要繳罰，確實不便。

(中時 )