高麗菜種植登記制上路 陳吉仲：農會農友配合才會成功

2019年01月28日 15:59 中時 鐘武達

農委會農糧署28日在彰化縣竹塘鄉的高麗菜產地舉辦種植登記制宣導活動。（鐘武達攝）

農委會為解決高麗菜產銷失衡導致價格崩跌推出的「高麗菜種植登記制度」上路，主委陳吉仲28日親至彰化縣竹塘鄉產地主持宣導活動時表示，新制將強化預警與保障農民收益，但要成功，仍需農會與農友的配合。

2017全國十大神農獎得主的青農蔡宜修，是專業高麗菜農，他認為「高麗菜種植登記制」是可以落實的制度，但也呼籲政治人物與媒體，當蔬菜產銷失衡時，不要過度渲染「菜價便宜」，因為那不僅抹滅農民的用心與辛苦，也可能誤導消費者「只想買便宜蔬菜」，對農民是傷害。

陳吉仲指出，高麗菜種植登記制是聽取基層農會意見「由上而下」所形成，登記制度對農民是一種保險，可以更精準了解農民遭遇的問題。農家出身的彰化縣副縣長洪榮章也表示，

「總量管制才能治本」。

農糧署長胡忠一在說明高麗菜種植登記制時表示，政府已和大宗蔬菜育苗業者成立Line群組，加速資訊的流通及預警效果，協助農民妥善評估種植時機。未來農民辦理高麗菜種植登記將由種植所在地的農會受理，通過者還可申請有機質肥料補助，每公斤上限3元，每公頃最高3萬元。

還有「3支箭」！胡忠一強調，新制實施後如市場高麗菜產銷壓力大時，還會即刻啟動「外銷」、「加工」及「行銷」等調節措施，並以有登記的農民為優先對象。如農民栽培管理符合加工或外銷需求，將輔導廠商以每公斤6元以上收購；如仍未能紓緩壓力，則將以每公頃10萬元方式保障農民基本收益，每位農民2公頃為上限。

(中時 )