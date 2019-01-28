高麗菜種植登記制上路 陳吉仲：農會農友配合才會成功

農委會28日在彰化縣竹塘鄉宣導「高麗菜種植登記制度」，主委陳吉仲（左三）親自主持。（鐘武達攝）

友善列印
中時
農委會農糧署28日在彰化縣竹塘鄉的高麗菜產地舉辦種植登記制宣導活動。（鐘武達攝）

農委會為解決高麗菜產銷失衡導致價格崩跌推出的「高麗菜種植登記制度」上路，主委陳吉仲28日親至彰化縣竹塘鄉產地主持宣導活動時表示，新制將強化預警與保障農民收益，但要成功，仍需農會與農友的配合。

2017全國十大神農獎得主的青農蔡宜修，是專業高麗菜農，他認為「高麗菜種植登記制」是可以落實的制度，但也呼籲政治人物與媒體，當蔬菜產銷失衡時，不要過度渲染「菜價便宜」，因為那不僅抹滅農民的用心與辛苦，也可能誤導消費者「只想買便宜蔬菜」，對農民是傷害。

陳吉仲指出，高麗菜種植登記制是聽取基層農會意見「由上而下」所形成，登記制度對農民是一種保險，可以更精準了解農民遭遇的問題。農家出身的彰化縣副縣長洪榮章也表示，

「總量管制才能治本」。

農糧署長胡忠一在說明高麗菜種植登記制時表示，政府已和大宗蔬菜育苗業者成立Line群組，加速資訊的流通及預警效果，協助農民妥善評估種植時機。未來農民辦理高麗菜種植登記將由種植所在地的農會受理，通過者還可申請有機質肥料補助，每公斤上限3元，每公頃最高3萬元。

還有「3支箭」！胡忠一強調，新制實施後如市場高麗菜產銷壓力大時，還會即刻啟動「外銷」、「加工」及「行銷」等調節措施，並以有登記的農民為優先對象。如農民栽培管理符合加工或外銷需求，將輔導廠商以每公斤6元以上收購；如仍未能紓緩壓力，則將以每公頃10萬元方式保障農民基本收益，每位農民2公頃為上限。

(中時 )

年前月銷千台！休旅70萬有找 連… 今年首例本土麻疹病例 衛生單位…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。