蔡正元細數台灣「口譯哥」 最厲害的是他

2019年01月28日 15:56 中時 邱珮畇

「口譯哥」趙怡翔赴美風波熱度剛減，卻又傳出外交部原規劃台灣智庫國際事務部主任董思齊擔任駐韓國代表處政務副代表，因口譯哥事件臨時喊卡。前立委蔡正元在臉書細數台灣歷史上的「口譯哥」，他認為最成功的一個是明朝的鄭芝龍。但卻有網友留言，「你到底在公三小」、「舉的不倫不類，鄭芝龍有搶別人位子嗎？」。

原擬派赴駐韓副代表臨時被喊卡的董思齊，被綠營人士稱為「韓國通」，與獨派人士交情深厚，也是綠營內部少數鑽研國際事務的人才，被視為吳釗燮人馬，此次因「口譯哥」空降事件引發爭議，才導致外交部將該人事案臨時叫停。

前立委蔡正元在臉書說，最近口譯哥趙怡翔的新聞鬧得很大。歷史上當過口譯哥默默無聞者大有人在，但飛黃騰達者亦不少。

蔡正元細數，例如錢復擔任過陳誠的口譯哥；宋楚瑜當過蔣經國的口譯哥；馬英九也是蔣經國的口譯哥；但是歷史上最成功的口譯哥是鄭芝龍。

蔡正元說，1624年鄭芝龍擔任荷蘭艦隊司令雷約茲的口譯哥，就跟著荷蘭人來到台灣島。荷蘭人提供船隻給鄭芝龍，在台灣海峽搶劫西班牙商船，鄭芝龍就此成為海上霸主。

他說，鄭芝龍龐大海洋帝國，被兒子鄭成功繼承。鄭成功抗清不成，於1662年出兵攻占台灣島，並自中國大陸移民入台使台灣島成爲中國人之島。

蔡正元說，鄭芝龍可能是歷史上「唯一改變台灣島史的口譯哥」，其他口譯哥只是榮華富貴，但沒有什麼歷史價值。

但有網友不認同他的看法，在底下留言「你到底在公三小」、「舉的不倫不類，鄭芝龍有搶別人位子嗎？」、「有美國AIT人員涉入干政嗎？」、「鄭芝龍是到澎湖當通譯，不是到台灣的口譯哥。他會當時台灣的大灣話嗎？怎會麼譯？」、「 中國的海賊王」、「鄭芝龍先降明后降清」。

(中時 )