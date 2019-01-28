田徑》大陸亞錦賽銀牌得主指控遭「下毒」？

亞錦賽田徑銀牌得主、大陸女將孫豐艷指控遭到下毒，導致成績大幅衰退。(摘自網路)

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中時電子報

曾在2017年亞洲田徑錦標賽女子400公尺獲得銀牌的中國大陸選手孫豐艷，日前指控2017年8月23日在四川體院遭到注射不明液體，導致這1年多來成績大幅度衰退，而且多次在賽道上昏倒，然而這項指控不但沒能得到回應，反而她的母親因為大鬧四川體育局而被警方拘留了5天。

出生於1995年的孫豐艷，小時候就以跑得飛快而聞名，2009年參加青島市運會奪得100公尺、200公尺、400公尺接力與1600公尺接力4面金牌，獲得四冠王美譽，該年與教練一起前往四川體院接受訓練，2018年1月31日更獲得國家體育總局授予「運動健將」殊榮。

現年24歲正值年輕氣壯的孫豐艷，2018年5月22日全國田徑大獎賽400公尺預賽竟然跑不完全程，最終只能退賽，那時候開始懷疑2017年四川體育學院科研人員為她注射的液體有問題，不但身體產生強烈反應，而且血液中鉀、維生素B12等嚴重超標，可能被「下毒」了。

孫豐艷母親嬌秀雲多次向四川體院申訴未果，改向四川體育局長官攔路哭訴，但被警方以「擾亂治安」為由拘留5天，而四川體院田徑系副主任劉靜表示，2017年8月23日孫豐艷是被科研人員注射了普通的「生理鹽水」，目的是為了讓孫豐艷心理得到安慰，因此將這起事件定調為「科研事故」，否認有「興奮劑下毒」。

不過，孫豐艷認為這是校方為了透過藥物控制其競技狀態，為的就是「不讓我跑出好成績」。

(中時電子報)

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