辦案型檢察長徐錫祥 調升彰化地檢署

2019年01月28日 16:13 中時 羅浚濱

徐錫祥（中）調升彰化地檢署檢察長，5位主任檢察官都感到很不捨。（羅浚濱攝）

擔任金門地檢署檢察長1年，調任新竹地檢署檢察長的徐錫祥，半年來表現優異，法務部日前調動各地檢察長，徐調升一級的彰化地檢署，被新竹檢察官們形容有如「坐直昇機三級跳」，也感到很不捨。

「他是辦案型的檢察長！」主任檢察官林奕文說，檢察長徐錫祥去年7月18日從金門調新竹，馬上就進入五合一選舉，強調不分黨派，只要有賄選證據就查辦到底。

統計查賄起訴70件、208人違反選罷法案，向法院提出10人當選無效之訴，檢察官依職權不起訴高達1094人，查獲件數和人數都創新竹地檢最高紀錄。

尤其是查獲竹東鎮兩名鎮長候選人涉嫌賄選案，全署41名檢察官包括徐錫祥，都參與偵查訊問收賄和受賄的樁腳，帶人帶心，讓檢察官們覺得再累也值得。

五合一選舉結束，徐錫祥參加檢察官廖啟村的婚宴，席間接獲檢舉指竹北市代會副主席田耕豪為選主席，涉嫌賄選及恐嚇代表，馬上指示偵辦，主任檢察官陳玉華和檢察官邱志平花2天查明全案始末。

新竹地檢署每季都在藝文空間舉辦聯展，徐錫祥是全程聽藝術家解說作品的檢察長，展現的親和力，也讓藝術家感受到尊重。

林奕文說，兒虐案黑數很高，為早期發現反覆兒虐，徐錫祥指示成立「即時聯繫網路」，由醫師直接通報地檢署，讓檢察官第一時間介入，防患未然，更是全國首創，並已順利偵查3件兒虐案。

徐錫祥31日將到彰化就任，道賀電話不斷，主任檢察官們都感到很不捨，他說新竹同仁都很優秀，與他同甘共苦，維護社會公平正義，強調「辦案不能有私心，要有同理心，更要有慈悲心」與檢察官們共勉。

(中時 )