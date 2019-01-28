金門花海迎新春搖曳冬日浪漫風情

2019年01月28日 16:15 中時 李金生

五顏六色的大波斯菊，舖排讓人流連忘返的繽紛地景。（李金生攝）

絕美大波斯菊綻放新姿，揮灑島嶼的大地美學。（李金生攝）

金門縣農試所貼心營造兼具視覺與遊樂效果的「打卡」亮點。（李金生攝）

金門縣農試所規畫陶雕景觀造型牆，提供有農村氣息的拍照景點。（李金生攝）

佇立花廊盡頭的幸福小站，還有讓情侶鎖住愛情，簽名互許終身的幸福鎖。（李金生攝）

新春徜徉繽紛的花海，體驗不一樣的金門風光。（李金生攝）

走在涼風襲人的金門鄉間，只見一畦畦的開闊花海，絕美大波斯菊綻放新姿，隨風搖曳出萬種風情，在迎接新春的璀璨光影中，恣意撩撥遊人的動盪心情，也為揮灑島嶼美學的海上公園，舖排讓人流連忘返的繽紛地景。

金門縣農試所今年在濱海夏墅社區、環島南路規畫約7.6公頃花田外，也在所內栽種2.3公頃的波斯菊花海及0.5公頃的可食地景區，包括大波斯菊、紅蘿蔔，彩色萵苣、白色韭菜花、青蒜、青蔥，花樣多多、五顏六色的蔬果，在層層疊疊間梳理出讓人目不暇給，浪漫又療癒的畫面。

該所還貼心營造兼具視覺與遊樂效果的「打卡」亮點，走進滿眼盡是花果的園區內，可見金門原生百合、紅花石蒜、菱角絲瓜、地瓜的立體手工陶雕景觀造型牆，也有一體成形的花生、水獺座椅。佇立花廊盡頭的幸福小站，還有讓情侶鎖住愛情，簽名互許終身的幸福鎖。

另有親子「手作教室-樂活農業體驗館」，在新春期間提供DIY-小豬彩繪與香皂黏土課程，並開放全新的網室安全蔬菜採摘體驗，以及預約導覽的小番茄、草莓園、24節氣的長輩智慧背板、快樂農場拍照點及親子滑草場，讓遊客在徜徉花海和穿梭賞景中，看到不一樣的金門風光。

(中時 )