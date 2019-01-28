男子佯稱徵內衣代言 誆少女先繳露奶猥褻照

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

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中時
羅浚濱
新竹地方法院。（羅浚濱攝）

桃園市27歲男子吳文樺，利用fb和LINE誆稱找內衣代言人，要應徵者拍裸胸等猥褻照片，新竹4名被害少女事後發覺有異，吳男恫嚇要支付違約金，否則公開裸照，新竹地院以吳男犯兒童及少年性剝削防制條例等罪，判處應執行有期徒刑9年。

吳男在fb和LEINE分別暱稱「LULU」和「米米」，誆稱要找內衣代言人，先向應徵的14歲少女要求拍裸露胸部的照片，給他確認胸型，少女分別送照片後，查覺有異，拒絕代言。

吳男以「米米」名義接續向少女恫嚇稱，必須支付違約金，或再拍攝傳送數張裸露胸部照片給他，否則將公開少女的裸胸照片。少女無力付違約金，只好再拍裸照傳給吳男。

吳男並以fb假名，假意協助少女和「米米」協調，誆稱代替少女匯款5千至6千元給「米米」，要求少女分期償還，詐財未遂。

18歲少女和23歲女子也拍裸胸等性感裸照給吳男後不願代言，吳男要求付違約金等同樣手法恐嚇2人。

吳男取得15歲少女裸胸等照片，要求再拍裸照被拒，恫稱所代言者為AV，必須拍攝傳送裸照，否則即屬違約，將公開少女僅穿內衣的照片及提出告訴。

4名被害人報案，新竹地檢署偵查後將吳男起訴，新竹地院法官認有多項犯罪紀錄的吳男，素行非佳，犯以相似手法強制使未成年被拍攝猥褻物品罪及恐嚇取財，讓被害人恐裸照流傳飽受折磨，定上述應執行之刑。

(中時 )

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