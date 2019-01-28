心肌梗塞年輕病例1月3起 醫師提醒：注意三高、家族史

台中慈濟醫院心臟內科醫師陳美綾指出，膽固醇沈積愈多，愈容易卡油，造成血管疾病。（王文吉攝）

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35歲心肌梗塞病患的心導管畫面顯示，左右兩條冠狀動脈都被阻塞，紅線為應有血管的位置。（王文吉攝）
台中慈濟醫院心臟內科醫師陳美綾先為35歲男性病患打通1條冠狀動脈，左為打通前。右為打通後。（王文吉攝）
台中慈濟醫院心臟內科醫師陳美綾表示，冠狀動脈有3條，任何1條阻塞就叫冠狀動脈疾病。（王文吉攝）
台中慈濟醫院心臟內科醫師陳美綾提醒，年輕人出現走路會喘、胸悶胸痛症狀，應該及早就醫檢查。（王文吉攝）

冬天是心肌梗塞好發季節，台中慈濟醫院1個月內連續收治3位年輕病人，年紀最輕僅24歲。心臟內科醫師陳美綾指出，2018年入冬以來並無明顯低溫，連續3名年輕病患胸痛就醫，必須警覺年輕化趨勢，籲年輕人要注意膽固醇、糖尿病、三酸甘油脂指數與家族史，避免猝死。

3位病人中，35歲謝先生胸部悶痛多日，走幾步就喘吁吁，急診檢查發現他冠狀動脈3條已有2條百分百阻塞，但病人仍無感問「蛤？我心肌梗塞？」28歲林先生因突發胸悶、胸痛、冒冷汗住院，檢查確認冠狀動脈右側血管百分百阻塞，發病前沒有任何症狀，也沒有三高病史。

最震驚的是年僅24歲的湯先生也心肌梗塞，他是糖尿病第一型病人，長期追蹤治療4年，突然胸痛就醫，確認冠狀動脈左前血管中段阻塞，馬上住院做心導管。陳美綾表示，這類病人有必要進一步了解家族史，一旦父母、祖父母輩有年輕發生心肌梗塞病史，就應注意基因遺傳可能性。湯先生糖化血色素指數高於標準值，可見控制血糖不佳，就要從病根防治。

陳美綾指出，衛福部統計證實，近10年來，35歲到54歲的急診就診人口中，心肌梗塞發生率增加近8成，3位年僅24到35歲的年輕型心肌梗塞病人接連在1個月內發病，意味心肌梗塞年輕化腳步已急劇加快。她也點名，3位病人體重控制不佳，2位20多歲病人體重都超過90公斤，應建立良好生活飲食習慣。此外，也要降低工作壓力、改善睡眠品質，避免吸入過量PM2.5。

陳美綾強調，已知有膽固醇、血糖或家族病史都是危險因子，即使不到40歲也可以自費篩檢，其次不要忽略症狀，如運動走路會喘，不要用工作太累掩飾安慰自己，去心臟科安排運動心電圖就可提早獲知是不是有心臟病。

(中時 )

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