國際信評公司標普搶頭香獲准進入中國評級市場

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中國人民銀行營業管理部28日公告，美國標普全球公司（S＆PGlobalInc.）已獲准正式進入中國開展信用評級業務。

人行公告稱，標普在北京設立的全資子公司—標普信用評級（中國）有限公司已予以備案。同日，中國銀行間市場交易商協會亦公告接受標普信用評級（中國）有限公司進入銀行間債券市場開展債券評級業務的註冊。

國際評級公司多年來一直希望進入中國市場，但苦於官方大門遲遲未開。華爾街日報2018年5月曾報導，標普宣稱已向中國政府遞交了在中國成立獨立信用評級公司的計劃，希望將信用評級業務引入中國這個全球最大債券市場，標普的動作領先另兩家國際評級機構惠譽和穆迪。

人行官網稱，信用評級行業對外開放是穩步擴大金融市場對外開放的重要組成部分。當前，中國金融市場國際化進程不斷加快，國際評級機構的引入，有利於滿足國際投資者配置多元化人民幣資產的訴求，也有利於促進中國評級行業評級品質改善，對中國金融市場的規範健康發展具有積極意義。

下一步，中國人民銀行將持續推進信用評級行業對外開放，支持更多具有國際影響力且符合條件的外資信用評級機構進入中國市場。同時，中國人民銀行將加強信用評級監管，強化市場約束機制，充分發揮信用評級在風險揭示和風險定價方面的作用。特別是在圍繞改善民營企業和小微企業融資環境，加大金融服務實體經濟的力度,引導市場預期等方面，充分發揮信用評級的作用。

(工商 )

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