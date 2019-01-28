高雄地下化車站廢氣瀰漫 乘客摸黑走出車站

台鐵產工指出，高雄地下化車站在列車行駛後瀰漫廢氣。（台鐵提供）

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台鐵新左營站至鳳山站自去年10月14日起，實施地下化工程並開始通車，台鐵產工今（28）日指出，由於南迴鐵路尚未電氣化，因此南部目前仍有柴油機車行駛，其行經高雄地區地下化車站時，因車站排氣設施未定期使用，導致車站充滿柴油廢氣，旅客、站務員與附近民眾都不斷抗議，環保局檢測結果也都是超標，但台鐵局仍無所作為。

台鐵產業工會今日表示，去年10月台鐵為趕通車，在車站興建完畢後沒有進行完整清理就開始營運，導致隧道兩端的粉塵久久不散，列車經過後就會揚起黑煙，乘客甚至得從黑煙中走出車站。

產工指出，台鐵僅對同仁發放過期的一般口罩，與在站務員室提供空氣清潔機，但旅客與同仁實際出入的車站大廳、月台等，都沒有定期排氣，甚至以「電費太高」、「排氣設備為災害時使用」為由，不安裝排氣設備。國際癌症研究署已公告柴油廢氣為第一級致癌物，同仁即使配戴高級口罩，職業安全仍堪慮。

台鐵表示，通車後有向高雄運務段要求，鐵道局南工處自通車後連續3天，利用夜間火車停止行駛期間，進行地下化路線斷電封鎖，加強清理粉塵，並在車站啟動通風機系統，目前地下化路段空氣已有改善。

台鐵說明，高雄地下化車站路段排氣方式有兩種，包括以31處的自然通風口自然排風，及透過23處的通風機進行機械通風。除隧道通風機啟動抽排外，各車站月台空調送回系統與火車行駛產生的活塞效應也可透過自然通風口換氣，排出隧道廢氣。

(中時 )

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