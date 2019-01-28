高雄市杉林國中獨輪車隊 挑戰環島最後拼圖

2019年01月28日 16:36 中時 林宏聰

杉林國中獨輪車隊繼去年完成北高雙塔後，28日再度挑戰「基北宜花東」250公里遠征，誓言完成環島壯遊。（林宏聰攝）

杉林國中獨輪車隊繼去年完成北高雙塔後，28日再度挑戰「基北宜花東」250公里遠征，誓言完成環島壯遊。（林宏聰攝）

高市杉林國中獨輪車隊去年完成高雄85大樓至台北101大樓的209公里壯舉，30位隊員28日早上出發，其中26人是女生，5天將挑戰250公里，走「基北宜花東」路線，補齊環島另一半拼圖，她們誇下海口「一定要完成1個圓！」

杉林國中這次共30人挑戰獨輪車環島，其中26名女生、11人是國一新生、8位畢業校友，就讀旗美高中家政科二年級的王凌溱獨輪車齡10多年，摔車不計其數，特地返校陪騎環島，她說，要一路激勵學弟妹們，務必完成心中的那個圓。

曾完成杉林國中至墾丁、南北雙塔挑戰的王凌溱表示，沒做之前大家都覺得很難，尤其路途一半時，心中突然興起放棄的念頭，但只要咬牙繼續，撐過2／3路程後，就沒有人喊累，「一定要完成」變成大家的共同信念。

張姓新生國小開始練獨輪車，一直期待長距離騎乘，對學長姊去年南北雙塔挑戰更是崇拜，今年終於有機會親自上場，興奮之情溢於言表。

校長梁坤茂說，杉林國中獨輪車隊7成隊員來自單親、隔帶教養及新移民家庭，雖然環境普遍落後，但為了夢想而戰的精神令人感動。

車隊28日上午8時出發，高市教育局長吳榕峯授旗，立委林岱樺、北高雄家扶中心主任陳連長、主任魏宗胤均到場為孩子們打氣，對他們的勇敢讚許不已。

(中時 )