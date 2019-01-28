《小明星》開播三週年 吳宗憲為這事動怒了！放話「火燒立法院」

2019年01月28日 16:32 中時電子報 李家穎 ／綜合報導、 廖映翔 ／攝影 ／綜合報導、／攝影

《小明星大跟班》今（28）日慶祝開播3周年

中天電視節目《小明星大跟班》今（28）日為慶祝開播3周年，主持人吳宗憲、吳姍儒接受中天董事長兼總經理潘祖蔭受贈金牌與紅包，給兩位主持人與製作單位，希望來年可以再次敲響金鐘。不過提到家暴育兒話題，吳宗憲突然態度強硬放話：「台灣只要再有個孩子被虐待或殺害，我就直接殺到立法院，把立法院那三個字現場拿下來、現場燒掉。」

《小明星大跟班》開播已3週年，吳宗憲對女兒吳姍儒的成長相當感動。（圖／記者廖映翔攝）

吳宗憲表示，身為4個孩子的爸，自認將父親的責任做到極致，「我完全被3個女兒融化，只能想盡辦法『生養教陪』，不是陪著他們成功，而是陪他們每次的失敗，像兒子闖禍一樣」。而日前家暴事件頻傳，光是短短6天內就有4起虐童案，吳宗憲在受訪結束前，突然爆出一句「我已經到了忍無可忍地步」，並放話：「台灣只要再有個孩子被虐待或殺害，我就直接殺到立法院，把立法院那三個字現場拿下來、現場燒掉。」

但吳宗憲對家暴虐童事件依舊火大，還放話要火燒立法院。（圖／記者廖映翔攝）

先前「肉圓爸」家暴案發生時，吳宗憲曾開轟他根本是「社會的殘渣」，更憤憤不平地說：「真的要開扁他，抓來打一打，你就知道什麼叫做痛，你連你的家人都沒辦法好好對待，你還能好好對待誰呢？」可見愛小孩之心，也在現場對女兒吳姍儒開玩笑，說她要照顧這個家，宣布她40歲以後才會結婚，讓吳姍儒無奈笑出來。

(中時電子報)