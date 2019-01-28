客家剪紙展、世界「風味市集」！全省誠品走春慶豬年

2019年01月28日 16:27 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

再過幾天，就是春節九天連假？全省百貨商場、遊樂園也推出各種優惠。北中南誠品全台串連，邀您來熱鬧走春！世界「風味市集」、客家年節剪紙特展、大師揮毫、插畫展、剪紙展、戲說玩光影互動坊等，有DIY、特色美食、藝術展演等，用各式有趣活動迎接豬年到來。

誠品生活南西2.1-2.10於4樓Event Space推出「風味市集」，精選世界各地數十種乳酪。（主辦單位提供）

2/9大年初五誠品生活敦南店請來曾為Kobe Bryant代筆揮毫的新銳書法家林佳穎現場揮毫，及熱鬧舞獅團歡慶新年。板橋店2/2-2/10推出巨型太空火箭、探險骷髏扭蛋機。2/1-2/10誠品生活南西於4樓Event Space推出世界「風味市集」，精選全球數十種乳酪，有源自希臘富奶香與鹹鴨蛋風味的菲達乳酪、口感豐厚的義大利拱佐諾拉乳酪等，還能搭配紅白酒、火腿等各式歐洲美味食材。雲林虎尾店2/28-3/1邀請有機小農「緩緩農作」、發揮創意將麵包結合不同食材的「請慢用烘焙工作室」等多家人氣攤販進駐合同廳舍外，化身熱鬧市集。

誠品R79將於2.16舉辦「戲說玩光影互動坊」，邀請光影戲劇團「好劇團」帶領大小朋友體驗民俗技藝光影戲！（主辦單位提供）

誠品書店台南安平店即日起至3.31推出「剪一抹光影來說書—日光浴型染工藝展」。（主辦單位提供）

全台誠品書店也串聯推出傳統工藝系列體驗活動，適合全家大小一起來。即日起至2/28誠品書店高雄SOGO店與客家剪紙老師合作推出「客家年節剪紙特展」；台南安平店即日起至3/31推出「剪一抹光影來說書—日光浴型染工藝展」，在地藝術家結合剪紙技藝與源自唐朝的「型染」傳統工藝，詮釋台南民間傳說與文化的繽紛圖像。

誠品R79也呼應在地，於2/16舉辦「戲說玩光影互動坊」，邀請光影戲劇團「好劇團」帶領大小朋友體驗民俗技藝光影戲！誠品生活台南文化中心店即日起至4/15展出「豐饒之島・四季之森」插畫展，是插畫家Cinyee Chiu的創意展現；即日起至3/30，誠品生活高醫店推出「療癒星球・不達景的宇宙精靈」透過一幅幅溫暖、富感染力的插畫，讓大家重返童年擁抱夢想

誠品生活板橋店推出巨型太空火箭、探險骷髏扭蛋機。（主辦單位提供）

全台誠品書店也串聯推出傳統工藝系列體驗活動，適合全家大小一起來。即日起至2/28誠品書店高雄SOGO店與客家剪紙老師合作推出「客家年節剪紙特展」；台南安平店即日起至3/31推出「剪一抹光影來說書—日光浴型染工藝展」，在地藝術家結合剪紙技藝與源自唐朝的「型染」傳統工藝，詮釋台南民間傳說與文化的繽紛圖像。

誠品R79也呼應在地，於2/16舉辦「戲說玩光影互動坊」，邀請光影戲劇團「好劇團」帶領大小朋友體驗民俗技藝光影戲！誠品生活台南文化中心店即日起至4/15展出「豐饒之島・四季之森」插畫展，是插畫家Cinyee Chiu的創意展現；即日起至3/30，誠品生活高醫店推出「療癒星球・不達景的宇宙精靈」透過一幅幅溫暖、富感染力的插畫，讓大家重返童年擁抱夢想。

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(中時電子報)