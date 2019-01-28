慢飛天使育樂營 王惠美伴特殊生手作襪子娃娃

2019年01月28日 16:37 中時 謝瓊雲

彰化縣教育處推動特殊生育樂營，陪伴慢飛天使度過充實的寒假生活，彰化縣長王惠美（左）上午特地到彰安國中陪伴特殊需求的孩子們一起手作襪子娃娃，氣氛歡樂又溫馨。（謝瓊雲攝）

彰化縣教育處為有特殊需求的孩子們推動慢飛陪伴育樂營，彰化縣長王惠美(右二)上午前往關心辦理情形與孩子們參與學習情況。（謝瓊雲攝）

彰化縣教育處推動慢飛陪伴育樂營實施計畫，今年寒假計有42校，472名身心障礙學生及139名愛心小天使受惠。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府擬定108年度慢飛陪伴育樂營實施計畫，今年寒假共有42校申辦冬令營，計有472名身心障礙學生及139名愛心小天使受惠；彰化縣長王惠美28日上午特地前往彰安國中關心冬令營辦理情形，並陪著慢飛天使們一起參與手作襪子娃娃課程，在歡樂氛圍中溫馨互動，順利完成各自專屬的作品。

多數身心障礙學生，每到寒暑假就面臨安置空窗期，家長們必須工作，卻又無處妥適安親；為落實照顧弱勢學生的教育理念，同時推動融合教育，彰化縣教育處特別為特殊需求的中小學生開辦育樂營。

王惠美表示，寒假長達三個星期，感謝老師在寒假期間仍努力為學生付出，期望小朋友們參加營隊，度過充實快樂的寒假生活；未來有關慢飛天使的資源挹注，中央也給予支持，希望有意承辦的學校踴躍提出計畫。

王惠美說，照顧弱勢學生的教育理念是縣府重要的施政方向，每個特殊需求的孩子，都是彰化的一顆小種子，後續在健康、就學及受教權利等方面，縣府都將盡全力協助，讓學生在學校無憂無慮、快樂學習，減輕家長們的負擔。

教育處長陳逸玲指出，今年寒假育樂營以「多元探索、瞭解自我」為主軸設計課程，課程內容包含社區踩踏、藝術創作與旅遊學習、手作課程，還有各式闖關活動與桌遊等等，也規畫職涯探索老闆甘苦談、戶外自然生態認識等多樣豐富的內容；除增進人際互動的交流外，也培養孩子的創作能力，更重要的是，「給釣竿還要教會釣魚」培養他們學習帶著走的能力。

(中時 )