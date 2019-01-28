川普連任最強推手？億萬咖啡富豪蠢蠢欲動

舒茲。（圖／路透社）

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中時電子報

2020美國總統大選已提前開打，不僅多位民主黨籍人士宣布將爭取黨內出線機會，今天星巴克前執行長舒茲（Howard Schultz）也宣布，可能以獨立參選人身分角逐總統大位；不過民主黨人士擔心，舒茲參選恐瓜分民主黨票源，間接讓川普成功連任。

星巴克前CEO舒茲接受CBS電視節目「60分鐘」專訪，嗆川普不夠格、兩黨不負責任，因此正認真考慮以無黨派的獨立參選人身分投入2020總統大選選戰。

舒茲27日接受紐約時報（The New York Times）專訪時表示，他準備以無黨派身分投入2020總統大選，同時已開始著手進行全美50州的競選準備工作，他將在接下來3個月為新書進行全美巡迴之旅過後決定要不要參選。

同一天，舒茲也在CBS電視節目「60分鐘」（60 Minutes）抨擊川普沒有資格當總統，並宣布自己有可能角逐總統大位。

專訪中舒茲強調，現行的政治體系已然崩壞，兩黨只在乎自己的意識形態，而忘記了應該反映美國人民的利益。

而舒茲準備以無黨派的獨立候選人身分參選也引發民主黨人反彈，舒茲過去曾自栩是終生民主黨人，民主黨人士擔心若他以無黨派身分參選，恐瓜分民主黨票源，間接讓川普連任。

部分人士如希拉蕊前顧問譚登（Neera Tanden）已公開在推特放話，表明如果舒茲真投入選舉，她將抵制不喝星巴克。

當被問及為何不以民主黨身分參選時，舒茲表示如果以黨身分參選，他將無法對自己誠實，而必須做出違心之論。他說他常聽到擁護免費大學教育、免費健保的論點，但問題是運作這些計畫的經費哪裡來？這些論述就像建牆的理由一樣錯得離譜，需要有人對美國人民說實話。

65歲的舒茲出生自紐約布魯克林區，他在1987年買下了位在西雅圖的星巴克，隨後進行拓展計劃，從原本只有7家分店的小型連鎖咖啡集團，逐漸壯大為全球有數萬家據點、員工超過35萬人的國際連鎖事業。

據調查，舒茲身家約33億美元（約新台幣1,015億元）。

舒茲去年6月退休時就表明將專注於公共事務，而外界也多有揣測他將角逐白宮。

(中時電子報)

文章來源：Howard Schultz, Former Starbucks Chief, Is Preparing for an Independent 2020 Run

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