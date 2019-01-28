駐韓人令喊卡，董思齊：外交部有通盤考量

2019年01月28日 17:01 工商 崔慈悌

外交部原擬派任台灣智庫國際事務部主任董思齊擔任駐韓副代表臨時被喊卡，董思齊低調不願多說，僅表示，很感謝外交部給他這個機會，外交部有通盤的考量，他知道外交部一直很努力在推動外交，也希望不要因此事造成一些傷害。

董思齊被綠營人士稱為「韓國通」，與獨派人士交情深厚，也是綠營內部少數鑽研國際事務的人才，此次因「口譯哥」空降事件引發爭議，才導致外交部將該人事案臨時叫停。

據了解，吳釗燮原來就是要讓趙怡翔、董思齊，以及台灣日本關係協會秘書長張淑玲分任駐美、駐韓、駐日副代表，因趙怡翔任命案引發爭議，張淑玲也只能先到橫濱任分處長。

熟知內情人士表示，非外交部體系出身的人才以特任方式來任命，過去管道沒有這麼多，由於國外政治外交變化快速，外交部為因應局勢，花了一些時間和步驟在推動此次的人事案。

他說，董思齊10多年來持續推動台韓交流，過去無論是國會外交還是城市外交，董都親身參與，韓國方面有人來台，董也負責接待等工作，也因此，這次任命案之前並沒有太多反對聲音，韓國目前為台灣第四大觀光國，台韓外交相對重要，外交部原擬派董擔任副代表，就是希望台韓之間的交流有更多的推廣空間。

董思齊目前是海基會顧問、綠營的新境界基金會文化小組諮詢委員和外交顧問、台韓國會議員友好協會秘書長、台灣東北亞學會副秘書長，長期從事韓國相關研究和台韓交流事務。光是去年就訪問韓國6次，前年大前年都訪問過5次。

董思齊在台灣大學寫博士論文時，為了做台韓的比較研究，申請韓國外交部獎助金，待了1年之後覺得不夠，又陸續向行政院等單位申請獎助金，從2006年到2010年到韓國邊學韓文邊做研究計畫，期間還曾擔任韓國高麗大學亞細亞問題研究所客座研究員，直到母親生病才返台，此後一直從事台韓交流工作。

由於外交事務上有些交流動作並不適合曝光，外交部考量現有文官體系人員難以承擔部分任務，才希望透過此次美中韓的人事任命，讓台灣在外交上能有進一步的突破，不料「口譯哥」事件，讓外交部遭外界質疑酬庸，因此此次的撤銷案被認為與口譯哥事件有所關聯。

據了解，外交部長吳釗燮一直很想拓展台灣的國際空間，此次先推動美國的人事案，再推日本、韓國就可看到這幾個國家對台灣的重要性，至於董思齊無論未來能否再有機會派赴韓國，都會持續在台韓交流工作上全力以赴。

(工商 )