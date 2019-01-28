作家不滿文章被改寫 命題大考中心：以後不用他們的文章

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今年國文科改寫一些馬世芳、張曉風等作家的文章來命題，引發當事人不滿。大考中心主任劉孟奇表示，他們是依照《著作權法》第54條的授權，以重製文本方式命題，不需要事先告知作者、也不需付版權費。如果作家對此有意見，大考中心將重新檢視題庫，未來不再引用這些作家文章來出題。

依照著《作權法》第54條，中央或地方機關、依法設立之各級學校或教育機構辦理之各種考試，得重製已公開發表之著作，供為試題之用。

劉孟奇說，依照《著作權法》的規定，大考中心改寫作家的文章來出題，完全符合規定，而且不需付版權費。而且，為了避免洩題，大考中心命題時，不可能大張旗鼓去請作家授權。

「如果引用作家文章出題要付費，那太恐怖了。」劉孟奇說，現在各級學校都有很多考試，常常引用作家文章，如果都要付版權費，「那會嚇死學校」，考試內容也將變得乏善可陳。

至於張曉風認為大考中心改寫她的文章出題是「過度割裂她的原文」劉孟奇說，張曉風這篇文章有2000多字，如果用這麼長的原文來命題，恐怕考生也無法接受，因此必須適當刪減。

此外，劉孟奇說，國文科引用馬世芳文章的那幾題，考生得分率達67％，不但正常、甚至有點偏高，顯示多數考生都有能力作答，不會選不出答案，因此沒有什麼爭議。

對於陸續有作家出面不滿文章被改寫後成為大考題目，劉孟奇說，大考中心會重新檢視題庫，為避免引發爭議，以後命題時就不引用這些人的文章。

(中時 )

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