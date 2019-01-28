4海外生弘光蹲點 大讚學風自由、設備新

2019年01月28日 16:38 中時 陳淑娥

弘光科大執行「優秀外國青年來台蹲點計畫」，來自俄羅斯、印尼4名學生到校當交換生，學校安排一對一學伴協助，經過一學期的學習後準備返國，他們大讚開放自由的學風及新穎的設備，直呼獲益良多。

國際長田其虎表示，4位來自海外的交換學生，去年8月暑假到校，先後上了共計130小時的中文課，並參加國際混班課程，提早適應弘光學習環境；開學後，安排一對一學伴協助，讓他們在課堂上能用簡單中文加上英文，與班上同學互動。

4名交換生來自於弘光的姊妹校，都是第一次來台灣，印尼泗水的學生YogoBektiFirmanto、PuguhAjiePriamboda說，在印尼上課比較嚴格，沒有像弘光開放自由的學風，教學軟硬體設備較新穎，老師、同學都很親切，儘管是一個人來到台灣，卻好像來到另一個大家庭。

「有機會想要再來台灣學習！」就讀生物科技系的印尼四年級學生WikaGitaWulandari表示，本來規畫要在國外修讀研究所，來台這段經驗算是暖身，尤其指導教授邱駿紘特別協助安排進入生科系實驗室做實驗，讓她有很大的收穫。

田其虎指出，為了讓延攬國外優秀的學生，學校事先派員到姊妹校宣傳，解說弘光優良學習環境與科系，交換學生抵台後再依他們的學科領域選系學習，這4名交換生分別選讀生物科技系、生物醫學工程系。

(中時 )