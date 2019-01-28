防受寒生病有撇步？中醫：保暖這6部位就對了

2019年01月28日 17:09 中時電子報 陳煌祥

寒流來襲，多數人都會穿很多來禦寒。有名78歲老婦到台北慈濟醫院中醫科求診，表示明明已穿很多，為何還是會感冒。中醫師陳建霖表示，若穿太多而導致流汗，反而容易受寒，他說人體有6個部位確實做好保暖，防止受寒生病更有效。

據《元氣網》報導，台北慈濟醫院中醫科主任陳建霖表示，該病患總穿很多且流汗也不脫，流汗後毛細孔打開就像「身體的門都被打開一樣」，反而容易受寒感冒，陳建霖說，人體有6個部位主控身體機能的運作，做好保暖就能防止受寒生病。

防受寒生病，中醫表示保暖這6部位最有效。(圖/達志影像)

1.脖子，脖子上有風池穴、風門穴和風府穴，是寒邪最易入侵的門戶，建議圍巾擋住風寒。

2.肩膀，肩膀受寒就會痠痛，他建議睡覺時最好被子要能蓋住肩膀，維持溫暖。

3.背部，中醫角度而言，背部主督脈，身體五臟六腑的穴位都在此，許多感冒就是從背部開始，守住背部溫度，可預防寒氣傷身。

防受寒生病，中醫表示保暖這6部位最有效。(圖/達志影像)

4.肚臍，睡覺要注意蓋住肚子，小孩子可考慮圍上腹兜保暖。

5.膝蓋，女生冬天有時也會穿短裙，可用衣物及毯子保暖膝蓋。

6.最後是腳底，腳底是循環最末端，保溫性差，寒氣侵襲易血液循環不佳，要避免直接接觸冰涼的地面，他建議可多用熱水泡腳。

陳建霖表示，上述6個部位一旦受寒，易使各器官或功能損害，引發疾病，寒氣入侵體內，是許多疾病的源頭，保暖才可避免受寒產生疾病，除將6個部位穿暖外，也可喝紅糖水、薑湯保暖。

(中時電子報)