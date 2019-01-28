防受寒生病有撇步？中醫：保暖這6部位就對了

防受寒生病，中醫表示保暖這6部位最有效。(圖/達志影像)

友善列印
中時電子報

寒流來襲，多數人都會穿很多來禦寒。有名78歲老婦到台北慈濟醫院中醫科求診，表示明明已穿很多，為何還是會感冒。中醫師陳建霖表示，若穿太多而導致流汗，反而容易受寒，他說人體有6個部位確實做好保暖，防止受寒生病更有效。

據《元氣網》報導，台北慈濟醫院中醫科主任陳建霖表示，該病患總穿很多且流汗也不脫，流汗後毛細孔打開就像「身體的門都被打開一樣」，反而容易受寒感冒，陳建霖說，人體有6個部位主控身體機能的運作，做好保暖就能防止受寒生病。

防受寒生病，中醫表示保暖這6部位最有效。(圖/達志影像)

1.脖子，脖子上有風池穴、風門穴和風府穴，是寒邪最易入侵的門戶，建議圍巾擋住風寒。

2.肩膀，肩膀受寒就會痠痛，他建議睡覺時最好被子要能蓋住肩膀，維持溫暖。

3.背部，中醫角度而言，背部主督脈，身體五臟六腑的穴位都在此，許多感冒就是從背部開始，守住背部溫度，可預防寒氣傷身。

防受寒生病，中醫表示保暖這6部位最有效。(圖/達志影像)

4.肚臍，睡覺要注意蓋住肚子，小孩子可考慮圍上腹兜保暖。

5.膝蓋，女生冬天有時也會穿短裙，可用衣物及毯子保暖膝蓋。

6.最後是腳底，腳底是循環最末端，保溫性差，寒氣侵襲易血液循環不佳，要避免直接接觸冰涼的地面，他建議可多用熱水泡腳。

陳建霖表示，上述6個部位一旦受寒，易使各器官或功能損害，引發疾病，寒氣入侵體內，是許多疾病的源頭，保暖才可避免受寒產生疾病，除將6個部位穿暖外，也可喝紅糖水、薑湯保暖。

(中時電子報)

4海外生弘光蹲點 大讚學風自由、… 台南補習履保協會年終餐會 現場…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。