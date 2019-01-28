台南補習履保協會年終餐會 現場冠蓋雲集

台南市議長郭信良與台南市補習履保協會理事長王凱民等理監事團隊舉杯向與會會員拜年。（台南市補習履保協會提供）

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去年剛成立的台南市補習履保協會，27日晚間盛大舉辦會員大會暨年終餐會時，台南市長黃偉哲、議長郭信良、立委陳亭妃、市府教育局長鄭新輝等人均於百忙中蒞臨祝賀，現場冠蓋雲集。黃偉哲還與理事長王凱民共同歡唱《你是我的兄弟》，讓氣氛嗨到最高點。

王凱民表示，感謝黃偉哲市長對協會的支持與合唱，感謝郭信良議長陪同理監事團隊向與會會員拜年，感謝鄭局長關心補教議題，親臨與業者話家常，該協會將擔任補教業者與公部門的溝通橋梁，提升補教業者素質並勇於承擔社會公益。

王凱民還說，一直以來各補教業者都在為教育努力，為了讓我們的下一代有良好的教育與保障，才成立了台南補習履保協會，除保障各位學員在學習之虞無後顧之憂，協會也傾盡所能提升各補教業者的素質，每月邀請官派講師舉辦免費課程講座，讓各會員持續進修及進步，並結合大家的力量與廠商議價，以相對優惠的價格購買補習班常用文具與消耗品等，提供團購代訂免費服務。

此外，王凱民更強調，協會成立至今約有250位會員，相信日後協會會員的人數一定會越來越多，因為各補教業者都會希望在為教育努力時，可以同時擁有保障，如此一來才可以專心於教育，並幫助下一代接受到健全的教育，也可提升補教服務品質。

(中時 )

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