台南補習履保協會年終餐會 現場冠蓋雲集

2019年01月28日 16:42 中時 洪榮志

去年剛成立的台南市補習履保協會，27日晚間盛大舉辦會員大會暨年終餐會時，台南市長黃偉哲、議長郭信良、立委陳亭妃、市府教育局長鄭新輝等人均於百忙中蒞臨祝賀，現場冠蓋雲集。黃偉哲還與理事長王凱民共同歡唱《你是我的兄弟》，讓氣氛嗨到最高點。

王凱民表示，感謝黃偉哲市長對協會的支持與合唱，感謝郭信良議長陪同理監事團隊向與會會員拜年，感謝鄭局長關心補教議題，親臨與業者話家常，該協會將擔任補教業者與公部門的溝通橋梁，提升補教業者素質並勇於承擔社會公益。

王凱民還說，一直以來各補教業者都在為教育努力，為了讓我們的下一代有良好的教育與保障，才成立了台南補習履保協會，除保障各位學員在學習之虞無後顧之憂，協會也傾盡所能提升各補教業者的素質，每月邀請官派講師舉辦免費課程講座，讓各會員持續進修及進步，並結合大家的力量與廠商議價，以相對優惠的價格購買補習班常用文具與消耗品等，提供團購代訂免費服務。

此外，王凱民更強調，協會成立至今約有250位會員，相信日後協會會員的人數一定會越來越多，因為各補教業者都會希望在為教育努力時，可以同時擁有保障，如此一來才可以專心於教育，並幫助下一代接受到健全的教育，也可提升補教服務品質。

(中時 )