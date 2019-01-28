陸客攜肉品入境遭罰　現金不足台友人籌款解困

2019年01月28日 16:52 中時 陳麒全

津王姓一家5口，其中一人的行李中被查獲夾帶豬耳朵、雞腳等肉品，也依法開罰20萬元整罰鍰。（陳麒全攝）

津王姓一家5口，其中一人的行李中被查獲夾帶豬耳朵、雞腳等肉品，也依法開罰20萬元整罰鍰。（陳麒全攝）

日前宣布外籍旅客若違規攜帶肉品入境，經查獲開罰者，需當場繳清才能入境的規定以來，仍有極少的旅客會違規攜帶肉品，桃園國際機場28日查獲2起大陸籍旅客因攜帶違規肉製品入境遭罰20萬元，其中一對夫妻因無法使用大陸信用卡刷卡繳款等限制，最後由在台友人籌款下才能入境；另一家5口原本也因現金不足要退關改去泰國，最後把身上的所有的新台幣、美金湊足，才入境展開旅遊行程。

關務署台北關表示，一對穆姓大陸籍女子與新加坡籍的先生27日由上海搭機來台，因為託運旅行後送，未同時抵達桃園機場，這對夫妻先行入境後，於28日到桃園機場提領行李時，被查獲行李中違規夾帶金華火腿，防檢局當場開立裁處書，處以20萬元整罰鍰，這也是首例旅客先行入境後，在未提領的行李放置肉製品，而遭罰的案例。

這對夫妻決定罰款入境，但因為防檢局無法接受中國大陸信用卡刷卡，因此轉而在防檢局人員帶領下，到台灣銀行櫃檯提領現金；但台銀也有受限於跨境提領的額度限制，這名丈夫也無法提款，因此悵然回到機場內繼續想辦法，最後由在台友人出面，並代為繳交罰款下才入境，也意外滯留桃園機場管制區內達4小時。

無獨有偶的正當防檢人員處理陸籍夫婦違規攜帶金華火腿時，在28日上午11時，又查獲來自天津王姓一家5口，其中一人的行李中被查獲夾帶豬耳朵、雞腳等肉品，也依法開罰20萬元整罰鍰。

大陸籍王姓夫妻帶著60多歲的岳父、岳母、兒子來台自由行，準備好好在農曆春節前來趟寶島遊，為了不讓規劃已久的旅遊行程泡湯，讓長輩失望，表示可以刷卡或提款支付，但也受限於防檢局繳款櫃檯，僅能接受台灣發行信用卡繳交罰款，加上大陸人士每日在台提款有額度限制，根本無法一次快速籌齊20萬元。

王男岳父當下相當失望，並且已經申請退關，個人計劃搭機回大陸，但在女婿盛情邀約下，經過以各種方式轉帳，家人們再將身上攜帶的美金，再兌換成新台幣，才湊足20萬元，繳款完成入境，展開寶島自由行，前後也歷經3小時。

(中時 )