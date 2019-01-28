春節好好玩！安迪沃荷特展、普希金特展雙展套票600元

2019年01月28日 16:45 中時電子報 綜合報導

農曆年的腳步近了，今年寒假過年還不知道要去哪裡嗎？《安迪·沃荷-普普狂想特展》為了感謝台灣民眾大力支持，特地與《俄羅斯普希金博物館特展》合作推出期間限定雙展套票，單買一個展覽門票要350元，兩個展覽加起來就要700元，1/30起至2/10日止，可至7-ELEVEN ibon機台或udn售票網購買雙展套票，只要600元（原價700元）就能同時購入兩個國際級藝術展覽的入場券，讓你一次享受跨世代、跨畫風的藝術饗宴！雙展套票一推出，讓許多愛好藝文活動的民眾讚不絕口，直呼「太棒了」！安迪沃荷特展和普希金特展主辦單位表示，就是要讓喜歡看展的朋友，不用再猶豫選擇看哪個展了，雙展一起看更過癮！

安迪‧沃荷-普普狂想特展 ，睽違十年再度來台展出，精選自其1957年到1986年超過百餘件作品，舉凡好萊塢性感女神《瑪麗蓮·夢露》、《毛澤東》、《湯廚濃湯罐》、《可口可樂》甚至《2元美金紙鈔（獨立宣言）》等知名作品，再度重回中正紀念堂，藉由四大展區，包含藝術家肖像、名人肖像、雜誌與音樂專輯封面設計和絹版印刷與其他技法，重現安迪·沃荷最豐富完整的經典作品。

而《俄羅斯普希金博物館特展》為全台唯一可拍照的畫展，莫內《草地上的午餐》首次登台！展覽從17世紀到20世紀的風景名畫，共計65件作品展出，並聚焦在19世紀印象派至後印象派的重要畫家傑作。展覽以近代風景繪畫的起源、對大自然的讚頌、巴黎城市光影及近郊的自然景色、法國南部的明媚風光及海外的異想世界為主題，引領民眾認識法國近代風景繪畫。

【期間限定】跨世代 跨畫風的藝術饗宴

俄羅斯普希金博物館特展X安迪·沃荷-普普狂想特展

【套票資訊】

販售時間：2019年1月30日 – 2019年2月10日

販售價格：600元（原價700）

【展覽資訊】

展覽一：悠遊風景繪畫-俄羅斯普希金博物館特展

展覽期間：2018年11月17日(六) – 2019年02月17日(日)

展覽時間：09:00-17:00 （16:30停止售票及入場）

※ 除夕（2/4）營業至16:00（15:30停止售票及入場）

展覽地點：國立故宮博物院-圖書文獻大樓一樓特展室 (111台北市士林區至善路二段221號)

展覽二：安迪‧沃荷-普普狂想特展

展覽日期：2019年01月09日(三) – 2019年04月14日(日)

※ 除夕及大年初一休館

展覽時間：平日10:00 - 18:00 / 假日及國定假日09:00 - 18:00 17:30停止入場

展覽地點：中正紀念堂一樓2、3展廳

(中時電子報)