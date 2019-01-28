8旬翁胃食道逆流 罹第一期食道癌

2019年01月28日 17:00 中時 陳淑娥

80歲黃姓老翁因胃食道逆流遲遲改善，求診童綜合醫院後，發現食道內有約4公分扁平腫瘤，並確診為第一期食道癌，胃腸肝膽科醫師劉博堃醫師進行內視鏡黏膜下剝離手術，術後恢復良好，5天即出院返家休養。

劉博堃表示，個案因為發現得早，才能在腫瘤未擴大前，就及時進行治療根除病灶，且治療成效相當良好；而內視鏡黏膜下剝離手術就像照胃鏡一樣，身體表面不會留下任何傷口，經口將內視鏡與內視鏡電刀伸入食道，逐層剝開與分離正常黏膜組織以及癌症組織，就能將腫瘤完整切除，保留完整的食道結構，不僅能避免影響食道功能，且復發率也較低。

劉博堃指出，根據衛福部國健署長期的統計資料，50歲以上男性國人亦是罹癌的高風險族群。食道癌初期無明顯症狀，病人可能會感覺到喉嚨卡卡的痰清不乾淨，也可能長期咳嗽，但這類症狀很容易被認為是其他疾病而忽視，因此臨床上只有少數病人能在早期發現罹患食道癌，且越晚發現罹癌則預後越差，可稱得上是沉默的殺手。

劉博堃表示，因食道癌初期毫無症狀，只有在腫瘤大小已佔據整個食道管腔的一半左右時，才會發生吞嚥困難，進一步就醫診斷時，大多數為期已晚；食道癌為胃腸道癌症中預後最不好的一種，與胃或腸癌比，存活率較差。

劉博堃呼籲，食道癌與飲食習慣有關，其菸、酒、檳榔及含亞硝胺類的食物及熱湯熱茶，都是造成食道癌的危險因子。每年按時健康檢查，也能提高早期發現早期治療的機率。

(中時 )