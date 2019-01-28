施柏宇撩妹技能爆表 策劃煙火秀寵女友

2019年01月28日 16:53 時報周刊 張毓琪

陳敬宣(左)和情人節無緣，通常在工作中度過。伊林娛樂提供

伊林娛樂人氣新星施柏宇、陳敬宣、吳珝陽，在戲劇上表現搶眼，圈粉無數，近期3人進棚拍攝情人節形象照，扮演情侶檔，拍照輕鬆自然，除了陳敬宣與吳珝陽的男女配對外，施柏宇與吳珝陽的男男BL組合，曖昧氛圍爆表超有Feel，畫面攻陷少女心。被問到「撩妹」，吳珝陽務實貼心，會默默記下女友的喜好，並完成；施柏宇擅於製造驚喜，曾在情人節與朋友套招，為女友獻上浪漫煙火秀，是3人中的最浪漫情人。

擁有「最萌理工男」之稱的小鮮肉施柏宇，外表呆萌，但私下超級浪漫，最喜歡製造驚喜，「曾與女友散步到公園，突然前方就有煙火秀，她覺得很漂亮很開心，其實是我策劃的，我請朋友在附近，等我的暗號，幫我放煙火。」日常生活中他也會時刻注意女友的社群平台動態，截圖所有對方「按讚」想去的地方、想吃的食物，並安排好行程帶女友出遊。約會看電影時，施柏宇會特地多準備一件外套，為女友披上，「我都會希望貼心的事情是我來做，因為我覺得男生本來就要寵女生。」但對於情人節，施柏宇總無大展身手的機會，「我在情人節前後就會莫名單身，我也不知道為什麼。」表情無奈又好笑。今年情人節，他也是在工作中度過。

氣質甜姐兒陳敬宣說自己跟情人節很無緣，不是自己有工作，就是對方有事情，通常是跟好朋友一起過節，「我跟朋友在旅館辦了派對，買了一堆氣球布置整個房間，還有蛋糕，自己慶祝，覺得跟朋友過情人節也很好玩。」陳敬宣認為浪漫這種事交給男生來，但她其實也時常給男友驚喜，「我曾經偷偷幫之前的男友布置家裡，還有特地跟我奶奶學了幾道菜，親手做給他吃。」她也分享高中時期什麼都以男友為主，「我當時是跟學長在一起，每天上學時都會幫他買早餐，送到他教室樓層的樓梯口。」

帥氣有型的「幻想男友」吳珝陽，說自己害怕人擠人，所以通常情人節會提前一個禮拜慶祝，情人節當天，會跟女友待在家不出門。吳珝陽不愛放閃，他認為貼心跟驚喜，平時就可以做，不用等到過節，「我會記住她想去哪裡、想吃什麼，之前對方說想吃馬鈴薯燉肉，某天我沒事，就自己出去買菜，就把晚餐準備好，等她下班回來。」務實的他，堅持一定要送對方喜歡的禮物，「不管是我送人禮物或別人送我，我都會直接問說有沒有想要什麼，雖然可能不驚喜，但重點是對方喜歡。」

(時報周刊)