第二波立委補選 卓榮泰：保二搶一全力搶攻彰化

2019年01月28日 17:06 工商 崔慈悌

台北及台中兩席立委補選結果昨天揭曉，民進黨由何志偉成功保下一席，民進黨主席卓榮泰今天表示，這次補選「國民黨沒有乘勝追擊，民進黨則有站穩腳步」。接下來的4席立委補選將在3月16日舉行，目標是「保二搶一」，他會傾全力搶攻彰化甚至考慮3月初就先進駐。

卓榮泰今天接受《POP搶先爆》專訪，對昨天的台北市與台中市立委補選，他說，藍綠各拿下一席，「目前仍是平盤，不足以言勝負」，面對選舉結果並不感到喜悅或樂觀，且對手陣營對於下一波補選將會更焦急、更團結。

主持人黃光芹詢問，「柯家軍」陳思宇這次在北市立委補選輸給何志偉，是否影響柯文哲2020的布局，卓榮泰強調「民進黨在總統選舉這局沒有任何討價還價的空間」，為了台灣整體利益，民進黨可以跟任何人合作，但維護本土政權不容打折。

卓榮泰表示，他並不認為陳思宇可以跟柯文哲劃上等號，柯文哲在最後階段有沒有百分百力挺陳思宇，值得觀察，「就我觀察柯文哲後期大概也知道陳思宇很難選上」，所以柯文哲的輔選策略也有做調整，他指出柯文哲雖然仍有幫陳思宇站台，但陳思宇主要都是靠父親陳建銘幫忙選舉，市府的資源非常少。

針對新北、彰化、台南與金門4席立委補選選戰，卓榮泰強調他將傾全力搶攻彰化，甚至預計在3月初就先進駐當地。他分析，金門是戰地，國民黨勝選機率仍高；但三重是綠營地盤，加上余天本身知名度高、對地方付出也多，去年地方選舉幾乎所有候選人他都有去助選，且新北有多席立委可以分工協助選戰。

對於台南立委補選，卓榮泰表示，會積極處理黨員分裂的問題，針對陳筱諭因不滿未被徵召憤而退出民進黨，以無黨籍身分投入選戰，卓榮泰強調「黨內補選幾乎都是用徵召的方式」，由黨中央做民調，在他接任黨主席前中執會就通過這項決定。

他說，他上任後有看過相關文件，「民調的高低是很清楚的」，徵招郭國文代表民進黨參選並無問題。卓榮泰仍希望跟陳筱諭好好溝通，年輕人有想法和創意很好，「但還是要過好團隊生活」。

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