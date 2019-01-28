韓市府推「鄧麗君日」議會版S.H.E秀歌喉

2019年01月28日 16:57 中時 柯宗緯

高市觀光局今日宣布1月29日為「鄧麗君日」。（柯宗緯攝）

高雄市觀光局今（28）日宣布將推「鄧麗君日」，並以鄧麗君演唱的《在水一方》成為愛河主題曲，而愛河沿岸5間飯店推出紀念活動，入住贈送鄧麗君「淡淡幽情」專輯CD。今記者會上，藍軍議會版「S.H.E」陳美雅、李雅芬、邱于軒也開金嗓獻唱，為活動暖身。

觀光局長潘恒旭表示，鄧麗君冥誕為1月29日，而高雄愛情產業鏈總顧問瓊瑤的《在水一方》小說，修改完畢日期恰巧在同一天。《在水一方》歌詞出自詩經，多位歌手翻唱，又以鄧麗君唱版本最為人傳頌，因此名人紀念日選擇該曲紀念鄧麗君，明起並將在港都聯播網、KISS等電台都會同步播放，讓歌迷們細細回味「鄧氏情歌」。

「鄧麗君紀念日」攜手翰品酒店、君鴻國際酒店、漢來飯店、國賓飯店及福容飯店一同推出，1月29日起住宿有機會享有鄧麗君淡淡幽情CD專輯，預計50張。翰品酒店總經理嚴天立說，該飯店搭配復古風房型，不用3000元即可入住，還可賞玩房內各式古董。

記者會中邀請高市議員邱于軒、李雅芬、陳美雅3人合唱《在水一方》向鄧麗君致敬。潘恒旭逗趣稱3人是議會版的S.H.E，議員聽聞不好意思羞紅臉，擔心又被做文章，屆時成網友箭靶。而這首歌曲已與音樂公司取得版權授權，將以日播方式，一天支付1000多元版權費合作。

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(中時 )