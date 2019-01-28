2020民進黨誰出馬？卓榮泰：4月中旬確定推派人選

2019年01月28日 17:00 工商 崔慈悌

針對2020總統大選，卓榮泰今天表示，民進黨會在4月中旬確定要推派的總統候選人，總統提名初選黨內將在登記後進行政見發表會或辯論會，之後再以「全民調」的方式確定總統候選人。

卓榮泰今天接受《POP搶先爆》專訪，主持人黃光芹詢問卓對於國民黨的初選機制有何看法，卓榮泰表示，國民黨對外說會推最強的參選，「我看他們是找最有企圖心的吧！」

黃光芹指出，蔡英文目前在各項民調支持度仍然偏低，輸給柯文哲、朱立倫等人。卓榮泰回應，他記得前行政院長賴清德曾說過「總統、院長不可以放在一個天秤上」，更何況是市長跟總統，兩者的支持度是會有偏差的。

對於蔡英文連任意願明確，卓榮泰認為「現任總統有連任想法絕對是國家的好事」，過程中蔡英文當然必須面對其他候選人的挑戰，這是民主社會很重要的機制。

卓榮泰表示，現在從事政治工作當然需要透過網路宣傳，「但我一直強調不能只靠網路」，這是不紮實的，他認為「網路宣傳和傳統組織戰需兩樣並進」，若只在網路上形成一股聲量，但地方組織卻浮而不實，網路聲量消退後遇到瓶頸將會受限。

卓榮泰認為，柯文哲是聰明人應該很清楚，去年台北市長選舉，柯獲得許多民進黨傳統支持者選票，因此柯文哲跟維持與台灣優先等理念相近的人士或團體間，應保持高度接近與合作，「否則柯文哲未來的路將會充滿很多坎坷」。

(工商 )