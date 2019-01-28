靜思精舍慈濟感恩戶圍爐　全台2.3萬戶冬令發放圓滿

2019年01月28日 17:00 中時 廖德修

慈濟慈善志業顏博文執行長率領4位副執行長、慈善志業主管們參與發放、圍爐、上菜。（圖／慈濟基金會提供）

靜思精舍每個月發放都有一群義剪志工來為感恩戶服務。（圖／慈濟基金會提供）

28日一早在靜思精舍就充滿年節氣息，有春聯區、藥草DIY區、我是設計師區、惜福區等。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟書畫志工在春聯區以墨寶祝福照顧戶。（圖／慈濟基金會提供）

28日慈濟慈善志業顏博文執行長（左4）率領同仁發放、送上祝福。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟基金會2019年冬令發放圍爐活動於臘八節於全台各縣市展開，在農曆年前舉辦44場，全台預計超過2.3萬戶慈濟感恩戶獲得協助。今年首場在花蓮縣鳳林鎮、玉里鎮舉行，1月28日於花蓮靜思精舍圓滿。慈濟慈善志業執行長顏博文率領4位副執行長、慈善志業主管們參與發放、圍爐、上菜，證嚴法師中午也與慈濟感恩戶圍爐、送上祝福。

2019年慈濟44場冬令發放圍爐活動在1月28日圓滿，一早，靜思精舍充滿年節氣息，除了例行的義剪、義診，今天還有春聯、藥草DIY區、我是設計師區、惜福區等，中午圍爐更有慈濟大學社會教育推廣中心國樂班呈現樂曲。

為了提前跟慈濟感恩戶圍爐，靜思精舍法師從1月13日就開始陸續準備年糕、發糕等。1月28日中午，慈濟慈善志業顏博文執行長帶領慈濟基金會主管們恭敬為感恩戶上菜、一起圍爐，之後更親自發放，將來自各界的愛心親手呈給慈濟感恩戶。

慈濟感恩戶張小姐獨自扶養4個小孩，平時靠低收補助、替別人照顧小孩，慈濟基金會多年前開始每個月補助張小姐。張小姐帶著小孩前來圍爐、領取補助金，張小姐表示，慈濟的社工、志工都很好，剛剛圍爐也很開心，雖然帶著小孩吃飯不方便，但旁邊其他感恩戶與師姊都協助夾菜給她，讓她吃得很歡喜。

慈濟慈善志業執行長顏博文表示，1969年2月9日慈濟在證嚴法師帶領下，舉辦第一場冬令發放，邀約40戶慈濟感恩戶圍爐，此後年年舉辦至今已逾半世紀，如今全台約2萬3千戶慈濟感恩戶獲得來自十方大德的善心。2019年慈濟冬令發放首場在花蓮鳳林鎮、玉里鎮舉行，最後一場在慈濟發源地靜思精舍。慈濟以慈善起家，無論醫療、教育、人文均源於慈善的情懷。

慈濟基金會表示，截至2019年1月，慈濟在花蓮每個月關懷約2千戶。慈濟志工平時在社區聞聲救苦，除了定期關懷照顧戶，有人提報需受助者，慈濟志工與社工會組成團隊，親自傾聽與了解實質需求。

(中時 )