威廉演獨眼神探弄假成真險失明！左眼掛彩視力從1.2變0.3

2019年01月28日 16:57 中時 林淑娟

廖威廉拍戲很拼，左眼不慎掛彩。（歡迎光臨公司提供）

廖威廉拍戲很拼。（歡迎光臨公司提供）

「棒棒堂男孩」出身的廖威廉，在辭掉《娛樂百分百》主持後，專心耕耘戲劇，他善用念體院的靈活身手，努力朝實力動作派演員之路邁進，沒想到近日拍戲卻發生拍攝意外，左眼掛彩，還差點失明！

最近威廉在橫店趕拍《異瞳神探》，化身飛天遁地的獨眼神探，免不了刀光劍影的武打動作場面，沒想到才開工第兩天，就被對手揮過來的刀劍掃到左眼，他當場血流如注，痛到爬不起來，威廉說：「我右眼戴著眼罩，看東西的距離會有誤差，加上對手也很緊張，一不小心直接掃到我的左眼及鼻子，眼睛瞬間流血，眼皮四周也全部腫起來。」

回想事發經過，他仍心有餘悸。當天受傷劇組馬上將他送急診，但急診醫生也只能先將傷口稍作包紮，打一針破傷風，隔天一早就近在橫店的醫院就診，原以為只是眼皮受傷，經檢查發現眼球佈滿血絲，威廉說：「我眼前一片模糊，本來左眼視力1.2，檢測結果變成0.3，好害怕以後只能靠一隻眼睛了。」擔心有失明之虞，經紀人立馬帶他飛車趕至杭州的第一醫院做更精密的檢查，「醫生說我的視網膜受到震盪的傷害，眼球的結構性應該沒有太大損傷，但需要多多休息，不能有太劇烈的動作」。

威廉說，現在終於瞭解什麼叫飛蚊症，「因為我的眼前一直有隻蚊子揮不走，過了三天蚊子才飛走，也比較看得見了」。即使差點破相也險些失明，他依舊樂觀以對，他說視力恢復成效，要看自身的復原能力，目前有看得比較清楚了。

其實受傷至今他仍不敢告訴媽媽，就怕家人擔心，且因劇組年前要殺青，場景也不能改動，完全沒有辦法讓威廉休息，拚命敬業如他也明白劇組停工一日的損失是上百萬，當晚就趕回橫店拍戲。不只吊威牙，還要重拍讓他受傷的那場戲，心中的陰影及忐忑可想而知，只好唱起好兄弟吳克群的歌〈人生超幽默〉。

他在另一部片《絕地出擊》中化身泰拳好手，從受訓開始他全都真打實踢，正式開拍與人高馬大的老外對打，導演一直覺得張力不夠，他於是要求對方大力揮拳過來，雖然有戴牙套，但一拳直接命中他的下巴，威力之大讓他眼冒金星，「我懂被KO的感覺了！」除了堅持不用替身外，為讓身形更像拳擊手，他還自主性斷水，就像《激戰》裡的彭于晏與張家輝那樣鍛煉，「我想將自己的能力最大化，看看自己的極限到哪裡？發揮的潛能有多大」。

現在的威廉一步一腳印朝目標前進，近日還受到央視之邀，將在大年初一的春節節目《喜劇之夜》裡扮演張無忌，成了第一位登上央視的棒棒堂男孩，想到會有14億人口看到他的表演，他笑說血汗沒白流，受傷見紅當作好彩頭，也更加堅定他想走的路，雖然無法跟李連杰、甄子丹等前輩一樣成為武打藝人，但很想像湯姆克魯斯看齊，親自上陣所有的動作畫面，威廉笑說，經紀人知道他的個性，去年已經把他的保額提高了。

(中時 )