火辣! 泰籍清涼E奶妹日收上萬 令警不知該看那裡

以觀光名義來台的泰籍女子，年僅20來歲，實際上卻與色情業者掛勾應召攬客，因長相甜美、上圍又豐滿雄偉，單日賣淫收入破萬。（謝瓊雲翻攝）

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汽車旅館內暗藏無邊春色，4名年僅20歲出頭、以觀光客名義來台旅遊的泰籍、越籍女子，與色情業者掛勾配合應召，打出「天使臉孔、魔鬼身材」攬客，其中泰國籍的E奶妹長相甜美酷似女明星，加上胸部豐滿雄偉，平均每天收入上萬元，26日遭警方破獲，將業者依妨害風化罪移送法辦、並將應召女們遣送回國。

彰化警方在市區汽車旅館破獲應召集團，賣淫的外籍女子當場被逮。（謝瓊雲翻攝）

彰化分局日前接獲線報指稱，彰化市區內某汽車旅館經營色情應召站，26日晚間前往搜索，當場查獲應召站許姓成員和汽車旅館王姓負責人、洪姓櫃台人員，3人涉嫌妨害風化，5名尋芳客則依違反《社會秩序維護法》送辦。

四名來自東南亞的賣淫女子假借觀光名義來台，被警方查獲後，經裁處罰鍰繳納完畢後，移送內政部入出國及移民署彰化縣專勤隊遣送回國。（謝瓊雲翻攝）

警方在房內查扣保險套、潤滑液、交易現金、帳冊、手機及攝影機等證物。4名賣淫女子有3人泰國籍、1名越南籍，個個身材火辣、穿著清涼；其中僅穿著黑色薄紗爆乳上衣的泰籍女子，E乳若隱若現、呼之欲出，短短幾天就吸引大批尋芳客上門消費。搜索警員要求查看證件時，因語言不通，溝通許久，一度讓警員目光視線不知該往哪裡擺。

警方調查，遭査獲賣淫的4名小姐都是以觀光名義來台入境，每次賣淫價錢約2500元至3500元不等，已違反入出境及移民法，經裁處罰鍰繳納完畢後移送內政部入出國及移民署彰化縣專勤隊遣送回國。其餘8人依妨害風化等罪，移送彰化地方檢察署偵辦。

(中時 )

陸客攜肉品入境遭罰　現金不足台… 角頭持槍討債　豬隊友走火誤擊同…

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