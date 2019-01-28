2019春遊苗栗 苗栗縣逾百間業者推優惠活動

2019年01月28日 17:10 中時 何冠嫻

縣府結合多間業者推出豐富優惠活動。（何冠嫻攝）

春節將至，苗栗縣政府推出「2019春遊苗栗」電子文宣，提供食、宿、遊、購、行旅遊資訊，民眾到苗栗遊玩能快速、便捷規畫旅程且即日起至3月3日聯合苗栗縣各大觀光公協會、觀光旅遊業者等超過120間特約商家，提供遊客豐富好康的優惠活動。

苗栗擁有不同風貌的自然景觀、與豐富的人文風情值得深度探索。縣府文化觀光局整理縣內好吃好玩的口袋景點，以「2019春遊苗栗」電子文宣，為遊客規畫18鄉鎮市的「食、宿、遊、購、行」完整旅遊資訊。

縣府文觀局長林彥甫說明，除電子文宣，還設計各種主題行程，並與YouBike合作規畫「有騎有保庇」旅遊路線，整合苗栗市、竹南及頭份共13條主題遊程，吸引遊客春節到苗栗來趟不一樣的深度旅遊體驗。

此外，縣府結合縣內120間業者推優惠，即日起至3月3日在貼有圓形標識的「2019春遊苗栗」特約商家，出示電子文宣畫面即享優惠。另，在大補內彈珠汽水觀光工廠春節期間付費入場，與廠內的日曆拍照元宵節前可免費入場、西湖渡假村則祭出「平日68折，假日88折」優惠活動、台灣鄉村酒莊提醋品打8折等多項專屬活動優惠。

YouBike微笑單車、飛牛牧場、尚順育樂世界、君樂飯店、香格里拉樂園、兆品酒店、湯悅溫泉會館及祺峰休閒事業有限公司等業者更加碼贊助後背包、一卡通紀念卡、收納輕巧小手包以及總價超過十萬元之票券等多項抽獎好禮，在春節期間與民眾抽獎同樂，詳情請鎖定「苗栗玩透透」臉書粉絲專頁。

苗栗縣長徐耀昌指出，三義鄉和南庄鄉是全台唯一取得義大利認證的「國際雙慢城」，苑裡鎮與公館鄉也分別拿下「台灣經典小鎮」第1名和第5名，讓苗栗的觀光實力躍上國際，盼藉春遊活動，遊客能在苗栗感受客庄情懷及春節熱鬧氛圍。

(中時 )