影》NFL愛國者出發備戰超級盃 3.5萬人歡送

清晨4點，愛國者球迷就等著參加歡送遊行。(取自愛國者官方推特)

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中時電子報
／綜合報導

美國職業美式足球NFL第53屆超級盃將在台灣時間農曆年除夕（2月4日）上午6點半登場，角逐冠軍的新英格蘭愛國者，選在美東時間周日出發前往亞特蘭大備戰，在自家吉列體育場舉行的歡送遊行，吸引約3萬5000名球迷參與、聲勢浩大。

去年超級盃愛國者是在周一啟程到比賽場地，今年改到周日，因為是例假日，為球隊打氣的民眾更多，塞爆吉列體育場，愛國者總教練比利契克（Bill Belichick）說：「大家太棒了！廣大球迷真不可思議，這應該是我們經歷過最盛大的歡送遊行。」

包括隊長懷特（James White）、明星四分衛布雷迪（Tom Brady）等愛國者球員一一致詞，陣中擁有華裔血統的安全衛鍾家庭嗆聲：「我們要去亞特蘭大痛宰洛杉磯公羊隊！」獲得球迷高聲歡呼。

效力過愛國者隊的公羊隊接球員庫克斯（Brandin Cooks）聽到鍾家庭的放話後，在球隊的歡送遊行上回應：「嘿！鍾家庭！我們聽到你在福克斯堡（Foxborough）說的話了，咱們場上見真章！」

(中時電子報)

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