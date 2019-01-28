工人李明和以廢棄物美化家園寵物野生動物一家親

2019年01月28日 17:25 中時 范振和

工人李明和利用廢棄漂流木、貝殼類和貨櫃搭建別致觀景台。（范振和攝）

工人李明和用漂流木雕刻，變成居家最好裝飾品。（范振和攝）

工人李明和自製漂流木門牌，撲拙引人。（范振和攝）

貨櫃屋旁寬敞的大廳，冬暖夏涼，李明和的親友最喜歡造訪聊天。（范振和攝）

「就在吉安鄉山腳下，貨櫃屋就是我情寄下半生的美麗空間了！」61歲的李明和在農地上置放3個20尺長的貨櫃，從此，一草一木、一磚一瓦、一刀一鑿，全部自己來，連被救活的夜鷺，每晚都會飛來陪伴打氣呢！

走進吉安鄉福興五街452號，李明和自製的漂流木門牌，樸拙引人，右邊可看到高聳的觀景台，李明和利用廢棄蚵殼、扇貝做成花朵裝飾品，也運用漂流木拼湊大大的「李」字和欄杆，成了他登高眺遠的小天地。

左邊就是個綠樹環繞的大庭院，綠意盎然間，包覆著兩棟貨櫃屋，自行打造的寬敞大廳，創作品琳瑯滿目，包括豬頭造型八角風箏、漂流木雕、窗花八景等，都由3條狗、3隻貓守候著。

「附近田園有眼鏡蛇出沒，我當成土地公蛇，相互尊重，家貓不敢抓老鼠，反而是蛇幫忙吃老鼠除害。」李明和說，他和太太都喜小動物，家裡養了不少日本雞、天竺鼠、灰鸚、高山犬以及流浪犬、貓等，其中，聰明的灰鸚和兇猛的高山犬，是看家的好幫手。

1972年，他從新北市金山區移居花蓮，原本從事木雕，雕刻老鷹、白鶴、窗花八景等銷往日本，婚後，1987年轉行土木建築，以修繕房舍為主，住在吉安鄉吉安村，由於各種工作機具無處擺放，2009年移居福興村，住在不怕颱風、地震的貨櫃屋，既環保又經濟，也不怕吵到數十公尺外的鄰居了。

如今，風災後到海邊揀拾的漂流木，大部分當柴火的雜木居多，因而，他雕刻用的素材，還是來自拆除舊房舍取得的檜木、紅豆杉等，工作閒暇之餘，重拾往昔雕刻樂趣，住宅內外都能看到他的隨心創作。

豪爽的李明和不僅愛寵物，住家也成了野生動物之家，經常有白頭翁、夜鷺、雉雞、白鷺鷥等，飛來相伴。3年前，波斯貓抓傷夜鷺，被他醫好後，夜鷺晚上都會飛到觀景台相伴，與家裡的黑貓也變成了好朋友，常跟前跟後的，寵物與野生動物一家親，很有意思呢！

(中時 )