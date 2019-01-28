「花現弘文」校外教學3千師生跨領域學花博

2019年01月28日 17:24 中時 王文吉

2018台中世界花博開放台中市民免費入園，弘文高中把握在地學習機會，邀請花博導覽培訓主任鄭金安蒞校辦理研習，協助全校200多位老師發展課程。校方也分梯安排國中部、高中部進行校外教學活動，藉由寒假跨領域主題課程，提供學生不同的學習體驗，並導入108課綱學習素養，讓師生自發、互動、共好。

校方首先安排校長張輝政帶領教師進行花博場勘，接著進行為期兩週的分科與跨科共備，產出共160頁「花現弘文多元學習之旅」學習手冊。為開拓學生國際視野，更結合弘文國際教育推動社群，引導學生產出英文主題海報及Vlog影片宣傳花博，邀請更多國際友人共襄盛舉。

國文與美術結合，指導學生創作詩詞與取景攝影，產出「花箋集」明信片。自然科利用手機APP讓學生辨識花博展區中數千種台灣原生或在地植物。數學老師從「聆聽花開的聲音」作品中得到靈感，讓學生從剪紙出發、透過鑲嵌，自製30面體IQLight挑戰空間概念。

社會科以國際庭園的30個參展國家和單位為主軸，引導學生搜尋資訊及思辨重大議題，建立國際觀。英文老師為學生導覽英文網站資料，引導園區各景點英文資料的擷取和其他國家進行文化交流。返校後，公民老師帶領學生進行活動反思並為台中市政府提出正向建議。

校長張輝政表示，該校為台中市108課綱國高中雙前導學校，學校的願景為「多元、創新、國際弘文」，因此實際將課程落實在學生的生活情境，讓學生發展帶得走的能力。透過學生的自主行動、溝通互動，達到社會參與，成為具備國際視野的終生學習者。

(中時 )