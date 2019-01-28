蓋亞升空重現 網美再湧入幸福廣場

2019年01月28日 17:21 中時 陳育賢

28日氣溫回升、天氣穩定，新竹市政府讓「蓋亞」地球充氣再現，民進黨籍6位市議員也抓住蓋亞熱，今天化身6網美前來取景。（陳育賢攝）

28日氣溫回升、天氣穩定，新竹市政府讓「蓋亞」地球充氣再現，民進黨籍6位市議員也抓住蓋亞熱，今天化身6網美前來取景。（陳育賢攝）

近日寒流來襲，東北季風加上新竹的強風本來就聞名全國，為全安著想，新竹市政府26日將幸福廣場展出的「蓋亞」地球垂降收起，有網友前來只見到「洩氣的蓋亞」，好不失望，28日天氣恢復穩定，市府決定讓蓋亞提早回歸。

「2019新竹過好年」活動於25日正式開幕，6件宇宙意象的裝置藝術作品被點亮，立即掀起一股拍照熱，其中在幸福廣場升空展出的「蓋亞」地球最是受到網美們歡迎，當天吸引大批民眾前往取景、自拍。

但上周末冷氣團來襲，東北季風強勢吹拂，26日當天的瞬間最大陣風來到8級，市府城銷處在與策展團隊討論過後，為維護民眾觀賞安全和藝術作品的完整性，決定先將「蓋亞」地球展品卸下，並加強固定鋼索，以提升安全性，之後要評估天候、風勢，再重新充氣測試後升空。

不少民眾在周六、日兩天特別來到新竹市，就是希望看看蓋亞，並在蓋亞前拍攝出最特別的創意照片，但沒想到卻碰上洩了氣的蓋亞，大為掃興。

而今天氣溫回升，白天豔陽高照，且幾乎連微風都沒有，市府見天氣大好，臨時決定提早讓「蓋亞」地球再次升空，果然，蓋亞一回歸，幸福廣場也立即再現拍照人潮。

而民進黨籍6位市議員曾資程、李妍慧、施乃如、鄭美娟、陳建名與劉康彥也化身6網美，特別來到幸福廣場與蓋亞合照，抓住蓋亞熱潮。

(中時 )