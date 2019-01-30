不用再羨慕別人家的年菜啦！現在只要15秒你就變主廚

2019年01月30日 09:00 中時電子報 綜合報導

你相信嗎？要做出大飯店等級的年菜不再花上好幾年，現在只要15秒就能辦到！年終將近，迎接新年的年菜當然要吃得多也要吃得好，但自己手藝有限該怎麼辦？ 讓五星飯店主廚教你做年菜，無論是擺盤還是刀法，一個小心機就能讓整桌的菜一躍升級成豪華飯店的高級年菜！

近來在全球引起炫風的爆紅短影音平台TikTok可錄製15秒的短片，並搭配內建特效及音樂，操作簡單，人人都可做出短而有趣且富有個人特色的短片，下載和安裝量更在上線的隔年(2017)於美國市場躍居第一位。這次TikTok也很應景地推出4大知名飯店的主廚年菜，分別是台北神旺大飯店、高雄君鴻酒店、台北萬豪酒店以及宜蘭長榮鳳凰酒店，透過短巧的15秒教學影片，讓民眾也能做出主廚年菜！

「台北神旺大飯店」要教大家使用番茄和小黃瓜，運用簡單的刀工將其做成「紅花綠葉迎新春雕花」，點綴在任何菜餚旁邊就能達到畫龍點睛的效果！先將番茄剖半，再從兩側向內斜切至中間，之後使用1/3長的小黃瓜橫切5-7刀不切斷，第8刀時切斷，然後再把番茄片依序推成花，小黃瓜切片則是斜壓展開後放在番茄兩旁即完成！

「高雄君鴻酒店」的15秒小技巧就稍微有點難度，這道菜稱為「五福臨門紅燒魚」，但若把裡面的撇步都學會了，以後被稱為大師都不為過！首先，需要先準備煎好的魚，再淋上紅燒醬汁，再將洋蔥、青椒、木耳、竹筍、紅椒五色料切絲備用，之後把蔥段頭部切花，放進冷水中使其開花，之後將紅椒中間切片挖空再插入開花的蔥，把五色料放入熱水中川燙再撒在魚上、擺放蔥花點綴即完成。

「台北萬豪酒店」獻上看似做工複雜卻十分簡單的「花開富貴獻吉祥雕花」，學會了可以運用在很多料理上！首先將中卷剖開攤平洗淨，在中卷內面以45度角斜畫出菱形格紋，請勿切至底部，最後將中卷切塊並放入滾水中川燙使其開花即完成。

「宜蘭長榮鳳凰酒店」的「吉祥如意吉利花」可以為整盤菜餚大加分！這部短片要教大家如何製作水果花，使用的水果是奇異果，先將上下的蒂頭去掉，再用刀子以鋸齒狀將奇異果剖半，分成兩半後，在尖端處將皮與果肉分離弄成花瓣狀即完成！

上傳年菜短影片至TikTok平台「#我家年菜端出來」，就能讓大家看到你的年菜。/擷取自TikTok

這次TikTok更號召網友不私藏分享自己的豪華年菜，上傳年菜短影片至TikTok平台，並寫下「#我家年菜端出來」，就能讓大家看到你的年菜；若也想要看到其他網友的年菜，只要下載TikTok並搜尋「#我家年菜端出來」就可以看到囉！另外，除了在影片內標註關鍵字外，轉發到Instagram並於貼文內標註「@tiktoktaiwan」與「#我家年菜端出來」，就有機會抽到飯店住宿券等精美好禮，年假期間就能全台走透透！

(中時電子報)