被叫阿爸不開心 李準基嘟嘴拒升格

2019年01月28日 17:26 時報周刊 張毓琪

李準基的魅力連男生都抵擋不住，他昨日(27日)在台舉辦見面會，以一連串的勁歌熱舞揭開表演序幕，興奮的粉絲陸續起身搖擺，與他同歡，突然一名男粉絲暴衝到舞台前獻上花束，還有人應景地遞上超大紅包，見慣大場面的李準基也忍不住驚呼：「我第一次從男生手中接過花朵，台灣粉絲果然不一樣。」

他除了以韓文演唱《步步驚心：麗》的主題曲〈為了你〉，還帶來傑森瑪耶茲的〈ImYours〉，見面會後段更以標準中文唱出〈月亮帶表我的心〉、五月天的〈知足〉和周杰倫的〈告白氣球〉。李準基並非歌手，以韓、英、中三聲帶唱歌已經誠意十足，不過他認為自己還有進步空間，笑說：「我應該向周杰倫道歉，下次會唱得更好。」

李準基第一次從男性手中接過花束。（圖／記者盧禕祺攝）

台灣觀眾的熱情讓李準基心情相當好，多次模仿翻譯老師的中文，還好奇詢問「寶貝」是什麼意思，聽到一名粉絲解答是「Baby」後，李準基竟問對方：「妳幾歲？妳不是我女兒。」撩妹功力一流。現場有人直接喊他阿爸（韓文的爸爸），他似乎不樂意被升格，嘟嘴表達不滿，俏皮可愛。

李準基去年及前年都只有一部戲劇作品，他知道觀眾等他很久，感性告白：「有人說我選作品很挑剔，也不是這樣，請大家再等一下，我會帶來好作品給大家。」

(時報周刊)