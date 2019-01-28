吳宗憲代言高雄觀光跳票！改在高雄製造500個就業機會

吳宗憲、Sandy主持的《小明星大跟班》邁入第四年。（中天）

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吳宗憲、Sandy主持的《小明星大跟班》邁入第四年。（中天）
吳宗憲、Sandy主持的《小明星大跟班》邁入第四年。（中天）
吳宗憲、Sandy主持的《小明星大跟班》滿3年獲贈金牌。（中天）
吳宗憲、Sandy主持的《小明星大跟班》滿三年，中天董事長潘祖蔭贈送金牌。（中天）

綜藝天王吳宗憲日前在臉書直播中透露已與高雄觀光局長潘恒旭取得聯絡，外界看似他代言高雄觀光有譜，不過他28日出席中天《小明星大跟班》3週年慶功記者會時透露，5月份要忙自己的高雄演唱會，所以時間上真的無法勝任，「但高雄的事就是我的事」，他宣布在高雄投資的吸塵器副業將有500個職缺，這幾天已緊鑼密鼓展開面試中。

向來關注社會議題的吳宗憲，還主動表示，自己有件事已忍無可忍，「台灣只要再有一個孩子被虐待或被殺害，我就直接殺到立法院，把那個牌子現場拿下來燒掉，你覺得我在開玩笑是不是？不然就試試看！」

吳宗憲與女兒吳姍儒（Sandy）主持的《小明星大跟班》邁向第四年，中天董事長潘祖蔭今親自到場祝賀，除了送上新年大紅包，還獻上黃金打造、刻有「最強父女、收視第一」的金牌兩面，期許節目不僅有下一個3年，還要做13年甚至30年。憲哥收到金牌後搞笑說：「報告董事長，這個我當年彌月的時候掛過一次，今天才又掛第二次！」中天也將兩人在《小明星大跟班》3年來超過萬張的父女合照集結，製作成蒙太奇畫像送給他們！

Sandy感性地說覺得自己還是「好菜」，吳宗憲則對女兒表現讚不絕口：「我真的很感謝你，沒有幫爸爸捅樓子，生女兒還是比較好！」意有所指，笑翻眾人。又稱讚女兒除了工作能力真的沒話說，也負責日常生活持家，「這個家如果沒有她就整個完蛋了，我在這裡鄭重宣布，她40歲以前不會嫁人的！所以她現在心無旁騖，還有9年的時間！」此話一出，Sandy忍不住大喊：「為什麼？那我距離40還有好久喔！」憲哥則補上：「我最大的幸福，就是可以跟自己的女兒一起做節目。」父女兩在嘻笑鬥嘴中展現濃濃的愛。

(中時 )

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