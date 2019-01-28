新竹市將螺鈿技藝 列為無形文化資產

2019年01月28日 17:32 中時 陳育賢

新竹市特有的「螺鈿工藝」因製程耗時耗力，正面臨失傳的危機，為保存這項珍貴的技藝，新竹市文化局經審議決議登錄「螺鈿工藝」為傳統工藝類文化資產。（陳育賢攝）

新竹市是全台唯一有「螺鈿工藝」產業的重鎮，但因其製程耗時耗力，正面臨失傳的危機，為保存此項珍貴技藝，新竹市文化局近日召開「新竹市無形文化資產」審議，決議將「螺鈿工藝」登錄為「傳統工藝類文化資產」，將此工藝傳承下去。

文化局指出，「螺鈿工藝」與新竹生活有著密切與深厚的在地文化歷史，其因在1960年代深受美國人喜愛，當時創造出口商機，而自港遷台的第1代螺鈿工藝匠師落根於新竹，新竹因此也成為全台唯一有螺鈿工藝產業的重鎮。

「螺鈿工藝」工法根基厚實、獨特，自創工具及稀有的材料更是彌足珍貴，但隨著其他裝飾技術的開發，加上螺鈿切割耗時又費工，創作過程相當辛苦，因此傳承人才甚少，現在已面臨著凋零與消失的危機。

市長林智堅表示，為保存這項工藝，螺鈿已正式成竹市繼玻璃、木雕、漆藝、北管、竹塹中元城隍祭典外，第6件獲登錄的無形文化資產，而通過審核的3位工藝保存者皆設籍、居住在新竹市，分別是陳甫強、張茂森、張茂欽。

除此之外，市府也在近日成功向文化部爭取「竹塹工藝推廣扎根計畫」經費，未來將補助約250萬元經費推廣傳承技藝，透過傳習人才培育、藝苗育成教育推廣、青年大使培育推廣等主軸，並與大專院校相關系所學生合作，結合中小學藝文課程，希望師生透過培力及實作，認識這項技藝，從中體會文化資產所承載的集體記憶與在地認同，進一步將這項文化資產傳承下去。

文化局長黃竫蕙表示，螺指的是貝殼，鈿指的是鑲嵌，螺鈿工藝又可分軟螺鈿及硬螺鈿兩種，多應用於漆器工藝與家具及日用品裝飾。軟螺鈿是將貝殼切成薄片貼在漆胎表面，硬螺鈿則需要在木塊上挖凹槽做鏤空效果，再將貝殼鑲嵌上去，技術難度更高。

陳甫強、張茂森、張茂欽3位工藝保存者，不僅有卓越的技術，更有對於該工藝的執著，持續創作、傳習與推動，是新竹市乃至全台「螺鈿工藝」的典範代表與重要薪傳。

文化局指出，陳甫強的父親陳志升為來台第1代發展螺鈿產業匠師，子克紹箕裘，熟知傳統螺鈿工藝的知識與技術，並掌握其藝術的表現形式。

他擁有家傳的傳統技藝，更擁有技藝傳承的使命感，並堅持使用傳統自製的鋼質鋸絲及鋸弓，發揚傳統工藝文化，並熱心於無私且義務的教學，值得肯定。

兄弟檔張茂森、張茂欽則自少合作創作，除師承第1代來台發展的匠師陳志升、李平球之外，本身更勇於創新與突破，自行研發「掐絲螺鈿」，其掐絲的絲也是由貝殼所鋸切，鑲嵌於貝殼之間，形制類似金屬工藝的「掐絲琺瑯」，有別於傳統的螺鈿工藝，兼具傳統及創新，獨樹一格。

(中時 )