車銀優自爆戀愛經驗僅一次 談搭檔女演員秒臉紅

「臉蛋天才」車銀優(右3)雖擁有許多女粉絲，但他至今只談過一次戀愛。avex提供

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時報周刊

ASTRO強勢回歸，發表首張正規專輯《AllLight》。《AllLight》以白、綠兩種版本呈現洋溢著春天清新又夢幻的氣息，同時突顯出六人更加成熟的面貌。除了透過歌詞撩得粉絲們心花怒放之外，在日前釋出的預告影片及宣傳照中，看見以園藝師做為這次新作品的形象設定，展現出「像花一樣美的男子」的夢幻氛圍，也讓粉絲直呼實在是帥到快令人暈倒。

因主演電視劇《我的ID是江南美人》而受到更多注目的車銀優，日前接受媒體訪問時侃侃而談自己的感情經歷，「目前為止我只有一次戀愛經驗。老實說我在成為練習生之前都還沒有和女性交往過。」間接承認在進入練習生身份之後才開始談戀愛，公開了自己初戀的大約年紀。

聊到最近接演戲劇的感想，他直言：「在拍攝戲劇的當下，是真的有心跳加速的感覺。」而近期和他搭檔過的女演員有《我的ID是江南美人》的林秀香以及網路劇《TopManagement》當中的徐恩秀，被問到讓他有心跳加速的是哪一位的時候，車銀優瞬間臉紅的反應也讓人看見他容易害羞的一面。

團名用西班牙文命名含有天體、星星含意的ASTRO，從出道以來就希望能夠成為所有粉絲心中的宇宙與星星。這次新專輯名稱定為《AllLight》也富含著ASTRO的心意。取自英文「Allright」的諧音，一方面呼應著ASTRO代表天體、星星的耀眼本質，另一方面也期盼從新年之初鼓勵粉絲「一切都會沒問題。」《AllLight》於01／23在台數位發行。

(時報周刊)

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