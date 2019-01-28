台北立委補選民進黨贏了 港媒分析：恐是2020大選縮影

何志偉發表當選感言。（陳怡誠攝)

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中時電子報
邱珮畇
何志偉（張鎧乙攝）

台北立委補選結果昨揭曉，民進黨何志偉贏回前立委姚文智席次，贏了對手陳炳甫近7千票。此次士林、大同區立委補選，藍綠白三足鼎立。最終仍由民進黨何志偉在夾縫中順利當選，港媒分析，台北立委補選，可能是2020總統大選的縮影。

台北市立委補選，姚文智選區士林、大同出現5人相爭的局面，民進黨何志偉、國民黨陳炳甫、柯文哲子弟兵陳思宇、無黨籍王奕凱和陳源奇，共5人競爭。根據中選會最終結果，由民進黨候選人何志偉以3萬8591票勝出，得票率47.76%，贏了最強對手陳炳甫近7千票。

港媒《中評社》分析，從這次台北市補選可以看出，民進黨九合一選舉雖然大敗，但仍未潰散，在台北的深綠選區中總算穩住陣腳，而國民黨未在勝選蜜月期中趁勝追擊，的確讓人看到其中警訊，2020國民黨想要重返執政，需有強烈的危機意識。

文章分析，在國民黨角度來看，台北士林、大同區的立委補選，可能就是2020總統大選的縮影，因為藍綠白三足鼎立的局面，目前有很大的機率發生。

士林、大同區是深綠選區，但在柯文哲子弟兵陳思宇的參選下，國民黨陳炳甫本有很大機會漁翁得利，加上九合一選舉的大勝蜜月期，但最終民進黨的何志偉仍順利當選，顯見綠營支持者在去年11月的九合一選舉大敗後已重新歸隊。

內文提到，九合一大敗後，可看見民進黨從上到下已興起強烈危機意識，面臨2020政權保衛戰，總統蔡英文帶頭直播接地氣，又強打反中、仇中牌，全方位凝聚綠營支持者。反觀國民黨，九合一大勝後，黨內為了局面大好的2020內鬥，陷入大位人選紛擾，似乎未意識到綠營已經為大敗止血，在重整腳步。

(中時電子報)

文章來源：中評社

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