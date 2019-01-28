中華冰球參加世錦賽成績歷年最佳 協會盼各界更多支持

中華女子冰球隊（著白色球衣）參加U18組競賽和哈薩克隊爭球。（照片由中華民國冰球協會提供）

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旺報
中華女子冰球隊（著白色球衣）帶球進攻。（照片由中華民國冰球協會提供）
中華女子冰球隊出發前合影。（照片由中華民國冰球協會提供）

中華民國冰球協會的兩支男女隊伍，本月中旬前往歐洲參加2019IIHF冰球世界錦標賽，女子在U18組榮獲第三，男子則在U20組第六，寫下歷年最佳成績，協會和球員的努力功不可沒。面對2022年北京冬奧，冰球協會理事長謝俊煌認為，冰球是中華代表隊最有希望奪牌的項目，期待政府和各界給冰球更多的支持。

2019IIHF冰球世界錦標賽本月中旬在歐洲登場，我國女子在U18組參加12到18日在西班牙的比賽，在第一級榮獲第三名；男子隊則在U20組參加14到20日在冰島第三級賽事中獲第六，成績歷年最佳，協會和球員們興奮不已；尤其是在女子隊獲第三名後，全體球員一字排開，手搭手，肩並肩，站在場中看著中華奧會會旗冉冉升起，唱著國旗歌，更讓人動容。

「這次我們兩隊各有25名隊職員前往歐洲參賽，女子隊在同組內的7隊中獲第三；男子隊在同組8隊中獲第六，成績都是難能可貴，球員肯拚敢戰的精神值得肯定。」冰球協會副祕書長黃意中表示，我國冰球隊實力以女子組較強，目前在亞洲僅次於日本、南韓、哈薩克、大陸，居第五。

此次在歐洲無論是女子或男子組的成績，都讓許多參與冰球賽事的國家，看到台灣的努力，再加上我國曾先後在2016、2017年連續兩年，舉辦冰球女子成人組資格賽和男子U18組賽事，都獲得冰球界的肯定，因此決定在今年5月爭取2020年U18女子組賽事由台灣主辦。

今年4月，女子成人組將前往羅馬尼亞參加冰球世界錦標賽，由於中華隊去年在這項比賽中獲亞軍，今年中華隊實力更上一層樓，有機會問鼎冠軍，全隊目前加緊練兵，將士用命，期待為國爭光。

冰球協會理事長謝俊煌表示，希望台北市政府能讓小巨蛋提供更多公益時段，讓選手有機會訓練。「我們現在都是晚上9點30分到凌晨1點集訓，因為這個時段租金最便宜。」在謝俊煌眼中，2022年北京冬奧台灣參加的項目中「我們（指冰球）最強」。

「女子組我們應是全世界20強之內，是很有機會奪牌的。」謝俊煌舉例說，在亞洲來說，包括南韓等國家的場地都比台灣好，如果政府能給我們更多支持，相信我們一定會有更好的成績。

(旺報 )

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