北市聯醫流感群聚再添一死 老婦發病死亡

2019年01月28日 18:03 中時 陳志祥 、中時電子報/ 林郁庭 、中時電子報/

台北市立聯合醫院出面說明

台北市立聯合醫院和平院區流感群聚事件，再爆死亡病例，疾管署今（28）日公布新增1名重症死亡個案，個案原已被框列為接觸者的82歲女性，目前這起群聚感染累計2人死亡。

新增的死亡病例本有糖尿病史，在1月25日至26日陸續出現發燒與呼吸困難等症狀，診斷為肺炎，收治加護病房，流感快篩為A型流感陽性，類型還在確認中，不幸個案在今天早上死亡。

個案是1月25日發病，短短4天病情惡化去世，疾管署副署長羅一鈞表示，這位重症死亡病例是在醫院住院中被感染流感，加上本身未接種本季流感疫苗。

台北市聯醫醫務長陳重榮今受訪證實死訊，他說該名病人是個案，1月15日住在爆發流感群聚的病房，病人住院期間並無流感症狀，不過為保險起見1月22進行預防性投藥直至1月25日病人出院，連續4天都有進行預防性投藥。

不過僅隔一日，1月26日病人因發燒、喘再度回院，經Ａ型流感快篩後呈現陽性並且併發肺炎，今早9時45分離世。陳重榮說1月26日因生命跡象不穩定，當天已有通報流感重症。

北市聯醫和平院區的流感群聚事件自1月10日至目前共計15名個案，包括6位護理人員、8名病患與1位實習老師，其中2人死亡，1人入院前已感染流感、另1人於住院後感染，整起事件的相關接觸者81名將持續追蹤監測至2月2日。

疾管署表示，1月24日協同北市衛生局前去和平院區實地查訪，確認醫院落實相關隔離、預防性投藥等感染管制措施，疾管署暫不改變對該院區疫情應可獲控制的評估，不過，仍要專家團隊實地協助和平院區完成各項疫情控制工作。

(中時 )