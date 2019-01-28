《中時晚間快報》高屏空汙嚴重立委籲興達電廠除役關閉

2019年01月28日 17:46 中時電子報 綜合報導

◎ 高屏空汙嚴重 立委籲興達電廠除役關閉

台灣健康空氣聯盟今（28）公布2018年臭氧年報，強調高屏不只是PM2.5、PM10重災區，臭氧污染更是不容小覷，且雙北古亭、新店測站臭氧數值竟然位居四、五名。環團及國民黨立委呼籲高雄興達電廠除役關閉，改善高屏空氣品質，還給民眾呼吸的自由。

◎ 4席立委補選 卓榮泰稱目標保二搶一

新北、彰化、台南與金門4席立委補選將於3月16日進行，民進黨主席卓榮泰今天表示，他的目標是「保二搶一」，為搶下彰化，他考慮3月1日後長時間進駐彰化，因為彰化將是對選民展現決心的重鎮。

◎ 紐時爆美祕密聯合盟友 阻華為參與全球5G計畫

美國《紐約時報》27日報導，美國與大陸展開新一輪的「軍備競賽」，美國在過去一年中秘密進行帶有威脅性的全球行動，以聯合各國防堵華為和其他大陸企業參與的5G網路部署計畫。

◎丁噹音樂劇《搭錯車》 將登高雄衛武營歌劇院

電影《搭錯車》自2018年改編為音樂劇《搭錯車》，28日宣布9月14日即將返場高雄，新增堅強的演員與黃金團隊，打造升級旗艦版的《搭錯車》音樂劇，丁噹與王柏森、陳乃榮、蕭景鴻等演員的精湛演歌舞，演出親情、愛情、友情、夢想間面臨沖擊的矛盾與衝突，丁噹在劇中詮釋苦情、孝順的「阿美」，惹得婆媽心疼，在會後遇到丁噹紛紛送上水果，還想介紹兒子給她，似乎成為婆媽最愛媳婦人選。

(中時電子報)