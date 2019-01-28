代理花蓮縣長蔡碧仲只會找碴 李來希批：民進黨不可信

蔡碧仲談到代理花蓮縣政時的感想，他說，其實花蓮沒有外界想像的幸福。(本報系資料照片)

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中時電子報
/綜合報導

花蓮縣政府推動買斷式青年安心成家住宅，7棟建築開工1年多，卻遭前代理縣長蔡碧仲以「繳納金不到2成」為由裁示停工。所幸，國民黨籍縣長徐榛蔚當選上任後宣布全數復工。對此重要社福政策遭代理縣長不到3個月的蔡碧仲悍然喊停，全國公務人員協會理事長李來希表示，「不會興利，只會找碴」，批民進黨「怎麼可以相信？」。

花蓮縣政府推動買斷式青年安心成家住宅，總計809戶，總工程費逾22億元，扣掉109戶作為徵地時優先承購戶或拆遷安置戶等，開放600戶住宅、100戶店面分以250萬、320萬價格開放民眾申購。

花蓮縣前縣長傅崐萁入獄後，接任的代理縣長蔡碧仲檢視前朝政策，針對青年安心成家住宅宣稱「恐成蚊子館」，表示將蓋好的第一棟當樣品屋，其餘6棟全數緩建。並解釋「興建青年住宅斥資20多億元，若訂購戶不及2成，那麼600、700戶將成蚊子館，這未經審慎評估就貿然進行的重大案件，當然要檢討，並沒有針對誰。」

李來希對此批評，「一個莫名奇妙沒有民意授權的縣長代理人，任意決策就讓一樁符合居住正義的住宅政策延宕了好幾個月。不會興利，只會找碴的政黨，怎麼可以相信？」網友同感表示：「這種有法違法，無法胡搞的執政模式，大家還相信喔？」、「民進黨非推翻不可！」。

(中時電子報)

李來希臉書

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