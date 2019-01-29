新成立寵物保健學位學程 元培醫事科大參訪台北動物之家

2019年01月29日 07:17 中時 陳育賢

新竹市元培醫事科大學生日前參訪台北動物之家，藉此了解公家機構對流浪動物的管理方式和收容環境與流程。（陳育賢翻攝）

新竹市元培醫事科技大學此學年度剛成立「寵物保健學士學位學程」，為讓學生能到第1線了解公家機構對流浪動物的管理方式和收容環境與流程，近期特別帶領1年級新生近50人，參訪台北動物之家，同時到友善動物餐廳與毛小孩共同體驗用餐環境，讓同學們實地認識動物照顧的專業領域。

元培醫事科大表示，此次參訪活動是由勞動部就業服務計畫補助，結合校內寵物產業概論課程，帶領同學認識動物照顧專業領域。

而寵保學程的同學大多數家中都有飼養貓狗，在參觀的過程逐籠認真觀察與討論，帶隊老師鄒國鳳也就雙方合作的可能性與管理人員交換意見。

元培指出，位在內湖郊區的台北市動物之家，內部空間規畫分為隔離區、檢疫區、暫留區、健康動物居住區、手術室、認養區、幼犬區及貓犬認養互動區等。

所內業務是由台北市動物保護處動物收容組負責，照顧人力有13人，由於動保法修法後，不再對滯留的流浪動物進行撲殺，因此機構內的人力與空間都呈現飽和的狀態。

但該單位仍盡力提供收容動物良好的環境，包括通風、採光、潔淨度都維持得相當好，對於患有心絲蟲的犬隻也按時投藥，收容的中大型犬隻以米克斯為主，小型犬則以貴賓居多，每隻犬都有紅、綠卡標示履歷，註記健康狀況、性情及收容時是否有植入晶片。

學生參觀當日，恰巧有1隻品種貓公開抽籤認養，因此動物之家外排了很長的隊伍，人手1個提籃準備參加抽籤認養，也讓同學們現場觀看了認養作業流程。

之後師生轉往大安區1家動物友善餐廳用餐，讓同學接觸商業寵物相關行業，由於學生們當天並無帶著毛小孩前往參訪，為更能顯現出「臨場感」，餐廳老闆也特別讓3隻店犬與同學們玩成一片，真正體驗動物友善餐廳的友善環境。

(中時 )