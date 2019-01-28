場地難覓 培育冰球選手艱辛

2019年01月28日 18:00 旺報 李鋅銅

中華女子冰球隊在賽前練習。（照片由中華民國冰球協會提供）

中華女子冰球隊前往西班牙參加2019IIHF冰球世界錦標賽在U18組榮獲第三。隊員在獲勝後抱在一起慶祝。（照片由中華民國冰球協會提供）

中華女子冰球隊賽前練習。（照片由中華民國冰球協會提供）

中華民國冰球協會理事長謝俊煌（右4）及理監事等人，是台灣冰球界最重要的推手。（記者李鋅銅攝）

談到台灣冰球運動發跡，冰球協會副祕書長黃意中說，最早是在台中有個冰場，大家就在那練習，但後來冰場結束營業，練球的地方也沒了，後來才改到台北小巨蛋，也成為培育中華冰球隊選手的搖籃，但光是場地租金和訓練時段就很艱辛。

黃意中表示，中華民國冰球協會是在2004年成立，由於台灣不是中高緯度國家，先天就缺乏練習冰球的環境，因此在尋找場地練習時就十分辛苦，除了向體育署爭取經費，現任理事長謝俊煌也努力尋找資源，推動冰球運動；再加上理監事和球員配合度都很高，才有如今的好成績。

冰球協會目前共有女子U18、WCCOA、成人，和男子U18、U20及成人共6支隊伍，因受限於台灣天候和場地限制，無論練習場地、練習時間，甚至運動的普及度和國民觀念，都遠不如中高緯一些國家，因此平日訓練更是辛苦。

「由於冰球運動和直排輪訓練有些相似，直排輪也是冰球很重要的基礎，因此台灣不少冰球選手是從直排輪轉來。」中華女子U18加拿大華裔教練尹安中就說，即使這兩種運動有很大類似，球員平時也常利用台北市大佳河濱公園、大直河濱公園的直排輪溜冰場練習，但二者運動但仍有差別，除了冰球依靠球杆進行比賽，冰球在天然場地和人工場地的移動速度和方向都不同，因此也要到中高緯的國家集訓，所花經費也比一般中高緯國家更多，是發展這項運動的困難之一。

(旺報 )