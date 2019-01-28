普悠瑪滿百日 家屬連署「真相未明，生者怎求亡者原諒？」

2019年01月28日 18:20 中時 李宜秦

台鐵普悠瑪列車在去年10月21日發生意外翻車事故，事隔至今已滿百日，但罹難者家屬仍未盼到所期望的真相報告。家屬今（28）日發布連署聲明，直說「真相未明之前，生者怎能乞求亡者原諒」，更悲痛表示「年節將至，天倫夢碎」、「每天以淚洗面、生不如死，每天都思念到快不能呼吸」。

普悠瑪事故罹難者家屬今日發布連署聲明表示，事故事發至今已百日，時間也許已沖淡世人對喪失18條人命的記憶，但卻永遠撫平不了家屬追心刺骨的傷痛。聲明指出，家屬要的很簡單，僅是想要事故發生的真相，唯有確切得知死因，罹難者的靈魂才能得到安息，家屬的心靈才能獲得平靜。

聲明指出，罹難者們搭火車沒有逃票，卻遭遇此種意外事故，死後甚至還頻遭政府愚弄，痛罵「偏鄉的台東人就該承受這種待遇？」有家屬指出，司機員尤振仲十分願意公開通聯紀錄，台鐵卻百般推拖，且在列檢員上下車的記錄中，還存在許多疑點，行政院調查小組卻無法解釋，令家屬更加質疑，是否有政府不願透露的事實。

家屬表示，每次向公司請假參加懇談會都會遭受異樣眼光，然而每次卻都帶著滿腔憤怒與委屈離開會場。家屬說，身為事故的調查小組，理應釐清事件每分每秒所發生的任何狀況，而不是台上說的籠統、台下聽得模糊。

家屬痛罵，全國有哪個受害者要自己找真相與答案，家人都已罹難過世，親屬卻還要翻著報告挑燈夜戰、交叉比對資料，看著漏洞百出的報告，還得再度遭受傷害，事發至今，只看到台鐵做了一個欺騙社會大眾的事故報告書，家屬只能每天以淚洗面、思念到無法呼吸。

家屬呼籲，盼交通部長林佳龍與行政院長蘇貞昌大力幫忙無助的罹難者家屬，找出真相、討回公道，期望蔡政府能重視此次人為災害，不要再消耗家屬的精神、隱瞞證據。

(中時 )