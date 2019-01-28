沈智慧全力以赴 王義川當老司機

藍營提名沈智慧（圖中）勝選，28日展開車隊謝票行程，這次投票率創新低，沈智慧說，政治要為人民帶來希望，未來到立法院全力以赴，落實公投。（張妍溱翻攝）

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為綠營出征落敗的王義川感謝支持者，表示要當「老司機上路」，用專業關心交通議題。（張妍溱翻攝）

台中立委補選落幕，藍營提名沈智慧勝選，28日展開車隊謝票行程，這次投票率創新低，沈智慧說，政治要為人民帶來希望，未來到立法院全力以赴，落實公投，檢討修訂教育課綱。為綠營出征落敗的王義川感謝支持者，說要當「老司機上路」，用專業關心交通議題。

台中市第5選區立委補選投票率創新低，僅25．34％，立委當選人沈智慧表示，選前她預估投票率約7至8成，投票結果卻低於2成5，感到很意外；她認為投票率低、選情冷，因政治帶給人民太多負面想法，政黨要省思、要為人民帶來希望。

立委補選被視為市長選舉延長賽，沈智慧成功接棒盧秀燕，為國民黨保住立委1席次；沈智慧在粉絲團發文，她喜歡政治服務、參與意見的工作，這次重返立法院，要感謝很多人，從未忘記初衷，要為社會大眾服務。

前交通局長王義川在臉書發文「交通老司機繼續帶路，想上車的請上車」，王表示，自己的專業在交通上，所以未來繼續發揮交通專長，對台中或台灣各地交通議題，持續關心，在臉書與網友們互動，發表他的看法及建議。

王義川恭喜對手沈智慧贏得勝選，他呼籲沈智慧到立法院後，能為台中爭取、守護山手線，希望沈為台中保留住好的軌道建設；他也期許新市府的交通局，持續為台中的交通努力，有需要他的地方，他都願意提供建議。

(中時 )

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